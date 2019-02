Discesa | tra le donne vince Stuhec | Vonn di bronzo e niente gloria per la Goggia

Ore 18.20 - la trave del Morandi è a terra | La Discesa in un minuto | : L’operazione di posa dell’impalcato si è conclusa. Il manufatto si è appoggiato al suolo alle 18,20. La discesa era cominciata alle 8:15

Sci - Discesa Mondiale : Paris tradito dalla nebbia - vince Jansrud : Le condizioni proibitive, al limite del regolamento, hanno premiato Kjetil Jansrud che si è laureto campione del mondo. Il norvegese, con due dita della mano rotte, è stato perfetto e ha battuto per ...

Genova - ponte Morandi : iniziata la Discesa della trave tampone : Genova, ponte Morandi: iniziata la discesa della trave tampone L'operazione è partita intorno alle 8.30 di questa mattina. Durerà circa 8 ore e prevede la discesa del pezzo da 900 tonnellate tra la pila 7 e 8 del viadotto. Ieri il via alle operazioni di demolizione Parole chiave: ...

Sci alpino - Discesa maschile Mondiali 2019 (9 febbraio) : le previsioni meteo. Nevicate abbondanti rischiano di stravolgere il programma : Domani, sabato 9 febbraio, alle ore 12.30, è in programma ad Are, in Svezia, la Discesa libera maschile valida per Mondiali di sci alpino: naturalmente il programma è soggetto alle bizze del meteo, che potranno portare ad uno stravolgimento delle gare, soprattutto se dovessero essere confermate le previsioni delle ultime ore. Stiamo parlando infatti di un’area di bassa pressione che sta per investire anche la località svedese, portando, ...

LIVE Sci alpino - Prima prova Discesa maschile Mondiali in DIRETTA : Dominik Paris torna in pista - Christof Innerhofer cerca le traiettorie ideali : Benvenuti alla DIRETTA LIVE della Prima prova della discesa libera maschile dei Mondiali di sci alpino di Are 2019. Alle ore 12.30, quindi, vedremo all’opera gli Uomini-Jet che si cimenteranno tra le porte larghe in un test di capitale importanza. Questa prova, infatti, doveva essere la seconda in ordine di tempo, ma il “caos voli” del weekend scorso ha costretto gli organizzatori a cancellare quella di martedì. A questo punto ...

Mondiali Sci 2019 – Lindey Vonn conferma la sua presenza alla gara di Discesa tra ironia e complimenti : “non era questo quello che intendevo - ma…” : Lindsey Vonn ironica e motivata dopo la brutta caduta di ieri nel SuperG femminile dei Mondiali di sci di Are 2019: il post social della statunitense conferma la sua presenza nella discesa di domenica Il SuperG femminile dei Mondiali di sci in corso ad Are è stato amarissimo per Lindsey Vonn. La sciatrice statunitense, alle sue ultime gare in carriera prima del ritiro ufficiale, annunciato solo pochi giorni fa, è stata protagonista di una ...