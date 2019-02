Deacon e la sua amata sono i protagonisti delle nuove immagini di Days Gone

eurogamer

: Io sapevo che John Deacon è stato il primo a sposarsi e si è sposato con la sua high school sweetheart con cui stav… - monvchele : Io sapevo che John Deacon è stato il primo a sposarsi e si è sposato con la sua high school sweetheart con cui stav… - carlochirio : Oggi un riff in cui John Deacon mostra tutta la sua liricità, un giro di basso stupendo! ?? -

(Di domenica 10 febbraio 2019) Con San Valentino dietro l'angolo, l'amore è nell'aria e Sony coglie l'occasione per immortalarlo scattando alcune foto alla coppia che impareremo a conoscere all'interno diSt. John e Sarah Whitaker.Come riporta Pushsquare, nelledipossiamo vederefelici della coppia.St. John e Sarah Whitaker erano una coppia improbabile: lui proveniva dall'Oregon rurale, membro di un gang fuorilegge di motociclisti. Lei era di Seattle, una botanica laureata in biochimica. Ma dal momento in cui siincontrati, sulle strade secondarie di Farewell,diventati inseparabili. Orapronti a cavalcare verso il tramonto e affrontare il loro prossimo capitolo di vita insieme, come marito e moglie.Read more…