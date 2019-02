Roma al quarto posto | tripletta al Chievo

Serie A - Chievo-Roma 0-3 : El Shaarawy e Dzeko cantano per il quarto posto : Nel secondo anticipo della 23a giornata di Serie A , la Roma è tornata alla vittoria in campionato vincendo sul campo del Chievo con un rotondo 3-0- I giallorossi, momentaneamente quarti in classifica,...

Roma - Fazio in esclusiva : 'Ora tutte finali per raggiungere il quarto posto' : I giallorossi sono ora a -1 dalla zona Champions, vero obiettivo stagionale come confermato da Federico Fazio in quest'intervista esclusiva a Sky Sport. La prestazione con il Milan può essere l'...

Serie A 21° turno - Atalanta-Roma - operazione quarto posto : Di Francesco recupera De Rossi : Domenica 27 gennaio, alle ore 15:00, Atalanta e Roma si sfideranno in occasione della 21^ giornata di Serie A 2018/19. Si tratta indubbiamente di due squadre con obiettivi ben precisi e tanta voglia di vincere: i gialloRossi, ospiti allo stadio Atleti Azzurri d'Italia, sono in ripresa e tenteranno di conquistare la quarta vittoria consecutiva per restare in scia al quarto posto che vale la qualificazione alla Champions League. Anche i ...

Roma - Pellegrini 'Quarto posto possibile - rigiocherei semifinale Champions' : ... ne siamo consapevoli perché per arrivare tra le prima quattro bisogna fare sicuramente di più', dice Lorenzo Pellegrini a Sky Sport 24. Il centrocampista della Roma ha grandi stimoli per questo 2019 ...

“Il consumo di suolo di Roma Capitale” : quasi un quarto della superficie è stato consumato - soprattutto cementificandolo : Oggi, 17 gennaio, presso la Sala della Protomoteca, in Campidoglio, Roma Capitale e ISPRA hanno presentato i risultati del progetto “Il consumo di suolo di Roma Capitale” condotto nell’ambito del Servizio Civile sul tema del consumo di suolo, con particolare attenzione alle aree a rischio idrogeologico. Il progetto ha rilevato che quasi un quarto della superficie del territorio di Roma, il 23,5%, è stato consumato, in buona parte ...

Olindo Romano a 'Quarto Grado' : non è finita - io e Rosa usciremo : 'Quarto Grado', nella puntata in onda questa sera su Retequattro, ha realizzato, in esclusiva, una lunga intervista a Olindo Romano, condannato con moglie Rosa Bazzi, è stato condannato all'ergastolo ...

Parma-Roma - Di Francesco in conferenza stampa : “siamo in crescita ed in corsa per il quarto posto” : Eusebio Di Francesco parla alla vigilia di Parma-Roma, le parole del tecnico giallorosso in conferenza stampa “Siamo in crescita e ci sentiamo in corsa per il quarto posto, la classifica dice questo, non ci sono tantissimi punti di distacco”. Ha esordito così in conferenza stampa Eusebio Di Francesco, alla vigilia del match di campionato contro il Parma. “Parlare ora di mercato è prematuro, pensiamo prima a questa partita ...

Torna per il quarto anno consecutivo a Roma “Capodanno per famiglie” della Compagnia Teatrale “I Ridikulus” al Teatro San Genesio. : Dopo il grande successo ottenuto dal 2015, Torna per il quarto anno consecutivo l’evento per grandi e piccini “Capodanno per famiglie” della Compagnia Teatrale “I Ridikulus”. L’appuntamento, fissato per il 31 dicembre, si terrà presso il Teatro San Genesio di Roma e prevede lo spettacolo Teatrale “Babbo Natale Superstar” scritto e diretto da Antonio Losito e Veronica Liberale. In scena, assieme agli autori saranno presenti anche Massimo De ...

Roma - ragazza di 17 anni cade dal quarto piano di un palazzo occupato : è grave. La madre : «Inseguiva un gatto» : Precipita dal quarto piano di un palazzo occupato: grave una ragazza marocchina di 17 anni. La giovane è caduta questa mattina, alle 8, da almeno 12 metri di altezza, da un balcone di un...

Quote Serie A : Milan e Lazio favorite sulla Roma per il quarto posto : La qualificazione alla Champions è ancora possibile, ma ora davanti alla Roma ci sono altre due candidate più accreditate per un posto tra le prime quattro di Serie A. I giallorossi, in crisi di risultati, sono scivolati all’ottavo posto in classifica, a 5 punti dal primo utile per andare in Champions: al momento, dice l’analisi dei trader Stanleybet.it, l’obiettivo è una scommessa a quota 3,00, non impossibile quindi. Ma ...

Inter-Roma 2-2. Nerazzurri avanti (e ripresi) due volte Il Milan è quarto|Classifica : Keita apre le marcature dopo un fallo da rigore non fischiato poi pareggia Under nella ripresa. Icardi con un colpo di testa riporta davanti i Nerazzurri, ma il penalty trasformato da Kolarov ristabilisce l’equilibrio