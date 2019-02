Bussetti | ' Più fondi al Sud? No | i prof devono impegnarsi di più'

Bussetti sulle scuole del Sud : "Non più fondi ma più impegno e più lavoro" : Al giornalsita che gli chiedeva sa se al Sud fossero arrivati più fondi ' per recuperare il gap con le scuole del nord ', il ministro dell'Istruzione, Marco Bussetti , avrebbe risposto così: ' No, più ...

Scuola - ministro Bussetti : “Più fondi al Sud? No - impegnatevi di più”. De Magistris : “Vergogna” - M5s : “Chieda scusa” : Infuria la polemica sulla dichiarazione del ministro dell’Istruzione Marco Bussetti rilasciata ieri durante la sua visita ad Afragola, comune in provincia di Napoli. Il ministro leghista, alla domanda di un cronista di Nano.tv se servissero più fondi al Sud per recuperare il gap con le scuole del Nord, ha risposto: “No, ci vuole l’impegno del Sud, vi dovete impegnare forte, questo ci vuole”. Non più fondi quindi ma ...

Ministro Bussetti : “Per gli studenti bulli punizioni più severe - Miur si costituirà parte civile” : Il Ministro dell'Istruzione Marco Bussetti, che ha detto che il Miur è pronto a costituirsi parte civile nei casi di aggressioni ai docenti da parte degli studenti violenti. Inoltre ha annunciato che sarà presentata una proposta di legge per rendere obbligatoria l'educazione civica, "dalla scuola d'infanzia fino alla secondaria di secondo grado". .Continua a leggere