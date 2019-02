Video hot Thereau | interviene Lafont | “non sono io l’altro uomo”

Cyril Thereau regista di un Video hot. Il filmato virale su Whatsapp : Un video hot virale e condiviso migliaia di volte su Whatsapp. regista sarebbe il neo acquisto del Cagliari Cyril Théréau che, come se nulla fosse, riprende un uomo, probabilmente un compagno di squadra, e una donna che fanno sesso e di tanto in tanto gira il cellulare per inquadrare se stesso.E' DAVVERO Thereau ? - L'attaccante è riconoscibile sia perché si esibisce nella tipica esultanza a mani di forbice che da sempre lo contraddistingue sia ...

Thereau - il giallo del Video hot dell'attaccante che è diventato virale : Da attaccante a... regista: stiamo parlando di Cyril Théréau, che sarebbe protagonista di un video hot diventato virale e condiviso migliaia di volte attraverso Whatsapp....

Video hot Thereau – Il calciatore versione regista : protagonisti una bella donna e… un famoso calciatore? : Thereau regista per caso: l’attaccante del Cagliari nella bufera a causa di un filmino a luci rosse che sta circolando da ore su Whatsapp Cyril Thereau nella bufera: nelle ultime ore sui social non si fa altro che parlare del Video a luci rosse girato dall’attaccante francese. Il calciatore del Cagliari, in prestito dalla Fiorentina, si è improvvisato ‘regista’ di un filmino hot, nel quale riprende un uomo ed una ...

Minaccia diffondere Video hot della ex : ANSA, - MODENA, 4 FEB - Tentata estorsione e stalking: con queste ipotesi di reato la squadra mobile della polizia di Stato di Modena ha arrestato un 50enne campano, che per mesi avrebbe perseguitato ...

Napoli - quattro minorenni girano un Video hot all'aperto : si cercano gli autori : Succede a Napoli, dove un video di quattro ragazzini minorenni sta facendo il giro delle varie chat di whatsapp, giungendo fra le mani del consigliere e giornalista Francesco Emilio Borrelli che ha prontamente provveduto ad allertare le autorità locali. Il video riprende quattro giovani di età, apparentemente, compresa tra i 10 ed i 13 anni mentre fanno sesso all'aperto, rischiando di essere visti da chiunque. La cosa ancora più grave è che ...

Il Video hot girato per il fidanzato diventa virale e finisce su YouPorn : il dramma di una 17enne : La giovane studentessa aveva girato il video su richiesta dell'allora fidanzato, di poco più grande di lei, ma quando i due...

Fidanzata Magalli?/ Chi è Giada Fusaro - il Video in hotel insospettisce - lei : 'siamo amici' : Fidanzata Magalli, è Giada Fusato ad aver rubato il cuore del conduttore televisivo, ma lei frena: 'siamo amici del cuore', ecco la foto.

BELEN E DILETTA LEOTTA - Video 'HOT' A RADIO105 / Daniele Battaglia si scusa : 'Non volevo offendere le donne' : BELEN e DILETTA LEOTTA a RADIO105 riprendono in un VIDEO Daniele Battaglia in mutande. La scena sconvolge le due, poi però viene cancellato tutto

Diletta Leotta e Belen Rodriguez - Video hot su Instagram : giù i pantaloni a Radio 105 : Scene hot a Radio 105 dove per tutta la settimana la bellissima Belen Rodriguez è stata ospite di Diletta Leotta e Daniele Battaglia. Diletta e Belen avevano già fatto il pieno di like...

Diletta Leotta e Belen Rodriguez - scena hot a Radio 105 : il conduttore si abbassa i pantaloni. Il Video su Instagram : Scene hot a Radio 105 dove per tutta la settimana la bellissima Belen Rodriguez è stata ospite di Diletta Leotta e Daniele Battaglia. Diletta e Belen avevano già fatto il pieno di like...

Belen Rodriguez e Diletta Leotta - scena hot a Radio 105 : il conduttore si abbassa i pantaloni. Il Video su Instagram : Scene hot a Radio 105 dove per tutta la settimana la bellissima Belen Rodriguez è stata ospite di Diletta Leotta e Daniele Battaglia. Diletta e Belen avevano già fatto il pieno di like...

Diletta Leotta e Belen - scena hot a Radio 105 : il conduttore si abbassa i pantaloni - ma il Video scompare - : Scene hot a Radio 105 dove per tutta la settimana la bellissima Belen Rodriguez è stata ospite di Diletta Leotta e Daniele Battaglia. Diletta e Belen avevano già fatto il pieno di like nei giorni ...

Liverpool - non pagato per lavori in hotel : distrugge quello che aveva costruito (Video) : A Liverpool, Gran Bretagna, un operaio ha deciso di demolire con un escavatore l'ingresso dell'hotel dove aveva lavorato. L'episodio si è verificato solo alcuni giorni fa ed il video in cui l'uomo distrugge la struttura è diventato virale sui social in pochissimo tempo. L'albergo in cui si è verificato l'episodio fa parte della catena Travelodge ed era pronto per essere inaugurato. I lavori erano infatti terminati, ma alcuni lavoratori che ...

Video Gol Fulham-Tottenham Hotspur 1-2 : Winks punisce Ranieri all’ultimo secondo : Fulham-Tottenham / Il Tottenham espugna Craven Cottage all’ultimo secondo e guadagna punti preziosi in zona Champions allungando sul Chelsea. Il Fulham, invece, perde un’altra occasione anche se ci ha provato a mettere in difficoltà il Tottenham, ma una distrazione all’ultimo secondo è costata cara e non è riuscito a centrare almeno il pari. Così la squadra di Claudio Ranieri rimane al penultimo posto a -7 dalla zona ...