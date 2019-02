MasterChef 8 | una Mystery Box affollata | una Quinceañera ed un caffè che rende nervosi

davidemaggio

(Di venerdì 8 febbraio 2019)8 - Joe Bastianich durante laLa liturgia aè tutto: se viene meno un passaggio, si fatica a riconoscere l’insieme. Purtroppo l’ottava edizione del cooking show si è aperta all’insegna della rottura, e anche per la nuova puntata le certezze del telespettatore (e degli stessi concorrenti) sono state minate: non un migliore nellaBox, ma addirittura quattro.8: gli eliminati della seconda puntata sono Caterina e Tiziana R. Da qui la necessità di gestire diversamente il vantaggio che spettava loro, e così niente giro in dispensa con i giudici, ma la possibilità per ciascuno di mettere apertamente in difficoltà un avversario. Questo ha fatto esplodere i conflitti, con l’inimicizia ormai dichiarata tra il macellaio Samuele e la commessa Tiziana “Positano” (così chiamata in onore del posto in cui ...