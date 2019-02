Come i droni ci aiuteranno a stanare le mine

wired

(Di venerdì 8 febbraio 2019) Un duo di studenti dell’università di Binghamton (New York) ha sviluppato un sistema che insegna aiad andare a caccia di. Jasper Baur e William Frazer (questi i loro nomi), geofisico il primo e geologo il secondo, hanno sfruttato le loro conoscenze nel campo delle tecnologie per il rilevamento del calore per realizzare termocamere per i velivoli senza pilota. “In questo modo, durante il sorvolo, ipercepiscono le differenze di calore sul suolo, tra le quali quelle dovute alla presenza diin materiale plastico, invisibili ai metal detector”, spiegano.Nelle regionil’Afghanistan, dove lerappresentano ancora un grosso pericolo per la popolazione civile, ideequeste possono fare la differenza ed è per questo che il sistema, per quanto ancora in via di sviluppo, ha già ricevuto un riconoscimento importante: il primo premio del ...