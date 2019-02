: Ultim'ora #Diciotti, acquisiti atti Conte-Di Maio - Cyber_Feed : Ultim'ora #Diciotti, acquisiti atti Conte-Di Maio - TelevideoRai101 : Diciotti, acquisiti atti Conte-Di Maio -

Il presidente della Giunta per le autorizzazioni a procedere, Gasparri,ha dichiarato ammissibili i documenti del premier, del vicepremier Die del ministro Toninelli, allegati alla memoria di Salvini sul caso. Gli allegati erano statistati dal senatore Grasso (Leu): secondo il regolamento, obietta l'ex magistrato, solo il diretto interessato, cioè Salvini, può presentare una memoria in Giunta. Sulla questione non c'è stato alcun voto, la decisione è stata presa da Gasparri "a norma di regolamento".(Di giovedì 7 febbraio 2019)