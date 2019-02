Bar chiusi a Capri | titolari all' attacco ' Dal Comune soltanto violenza'

Maltempo LomBardia : pioggia battente provoca frane sul Garda - passi alpini chiusi per neve in Valtellina e Valchiavenna : Le piogge intense delle ultime ore hanno provocato una frana sulla Gardesana Occidentale, tra Riva e Limone sul Garda al confine tra Brescia e il territorio trentino, all’altezza della Casa della Trota. Detriti e rocce sono caduti sulla strada. A causa della neve oggi sono chiusi diversi passi alpini in Valtellina e Valchiavenna con conseguenti problemi di collegamento. Il passo del Foscagno, che unisce Livigno (Sondrio) al resto della ...

Affonda Barcone - Sea Watch salva 47 migranti. Salvini : porti italiani chiusi : Roma, 19 gen., askanews, - Il ministro dell'Interno Matteo Salvini conferma che 'in Italia i porti sono e rimarranno chiusi' mentre al largo della Libia naufraga l'ennesimo barcone carico di migranti ...

“Porti chiusi” - ma a Lampedusa sBarcano in 68 dalla nave della Guardia Costiera : All’alba di questa mattina un gruppo di 68 migranti, tutti uomini (una quindicina sono minori non accompagnati) sono sbarcati a Lampedusa da una motovedetta della Guardia costiera italiana che li aveva recuperati poco prima, 12 miglia al largo dell’isola, all’ingresso nelle acque territoriali....

Salvini : porti rimangono chiusi e sBarchi a zero - bacione a Baglioni : Roma – “A letto tardi e in piedi presto, un po’ stanco ma felice. I nostri porti rimangono chiusi, gli sbarchi sono a zero e gli Italiani non pagheranno un euro per altri nuovi arrivi, l’Europa invece si prendera’ (con ritardo) le centinaia di immigrati che aveva promesso di accogliere dall’Italia dalla scorsa estate. La battaglia contro scafisti, trafficanti e Ong dei furbetti continua! #dalleparoleaifatti ...

Migranti - Salvini : «Porti italiani chiusi. Quanti ne accogliamo? Zero». No di Malta allo sBarco : L'appello a far sbarcare i 49 Migranti che da giorni sono delle navi delle ong Sea Watch e Sea Eye, dopo che dai vescovi, è arrivato oggi direttamente da Papa Francesco. «Rivolgo un...

Migranti - Malta : non faremo sBarcare i 49. Salvini : i porti restano chiusi : Un appello a fare sbarcare i Migranti in mare sulle navi Sea Watch e la Sea Eye arriva anche da papa Francesco che si rivolge ai leader europei. No dal premier maltese, Joseph Muscat: «Non...

Migranti - Salvini conferma linea dura : “Finché sarò ministro dell’Interno i porti italiani resteranno chiusi. Qui non sBarca nessuno” : “Fino a quando sono ministro dell’Interno io i porti italiani per i trafficanti di esseri umani sono chiusi: non sbarca nessuno, in Italia si arriva chiedendo permesso e per favore e dicendo grazie”. Lo ha detto Matteo Salvini, in un comizio a l’Aquila, parlando della SeaWatch. Poi ha continuato: “Mi spiace se qualcuno da parte del Vaticano, oggi ho visto che la Cei ha invitato ad accogliere: abbiamo già accolto abbastanza, ...

Se l’Italia va in pezzi - al Sud resteranno solo porti chiusi e Baraccopoli di migranti : Questa volta non si stratta solo annunci. Sindaci disobbedienti tre dei quali di capoluoghi di regione del Sud (Palermo, Napoli e Reggio Calabria) e 13 regioni in attesa dello studio per un "regionalismo differenziato promesso da Palazzo Madama per il 15 febbraio sono molto più di un segnale.Tutto è cominciato con il rifiuto del sindaco di Palermo di applicare una delle norme più assurde del cosiddetto Decreto Sicurezza: ...

Il calo degli sBarchi in Italia e i porti chiusi voluti da Salvini : Dal calo degli sbarchi alla chiusura dei porti Italiani passando per la riscrittura del sistema di accoglienza e il decreto sicurezza. Nel 2018 il fenomeno dell'immigrazione ha perso - numeri alla mano - i contorni dell'emergenza ma è rimasto al centro delle polemiche e del dibattito politico. Dopo il picco di arrivi registrato nel giugno dell'anno scorso (12mila in quarantotto ore), il cambio di linea deciso dal Viminale ...

