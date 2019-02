Australia | i bagni «all gender» al politecnico di Sidney

vanityfair

(Di giovedì 7 febbraio 2019) Non unisex, ma all. Non limitare, ma allargare. A tutti. La University of Technology (UTS) di Sydney, in, ha introdotto iall-con l’obiettivo di far sì che «gli studenti si sentano sicuri e bene accetti nel campus».https://twitter.com/UTSSocialImpact/status/1092282872491397121 L’università aveva giàindicati come unisex, ma gli studenti pensavano questa scelta non fosse sufficientemente inclusiva. La speranza, scritta nel comunicato dell’Ateneo, è che il bagno definito allpossa combattere tutte le discriminazioni nei confronti degli studenti che non si identificano come maschi o femmine.«Alcuni dei nostri studenti», dice il comunicato, «non si identificato con i generi tradizionali. Altri non sono a loro agio utilizzando un bagno che indica un genere soprattutto perché in passato, per il loro aspetto, hanno avuto problemi a frequentare ...