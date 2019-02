Alexa Skill Bose per SoundTouch Italiano

Skill Home + Control di BTicino lavora con Amazon Alexa : Arriva in Italia la Skill Home + Control di BTicino che permette ad Amazon Alexa di dialogare con i comandi della nuova linea Living Now e gestire il Controllo dei dispositivi domestici solamente con la voce. Grazie all’interazione con Living Now – la nuova linea BTicino che unisce il meglio della ricerca estetica alle più avanzate tecnologie smart – la Skill permette di Controllare luci, tapparelle e prese domestiche con il ...