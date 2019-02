La costellazione Iridium® NEXT realizzata da Thales Alenia Space è ora completa in orbita

meteoweb.eu

(Di mercoledì 6 febbraio 2019) LaIridium, sviluppata eda, una joint venture(67%) e Leonardo (33%), a capo di un consorzio industriale, è ora interamente operativa. A seguito degli 8 lanci effettuati con successo tra il gennaio 2017 e il gennaio 2019, 75 satelliti Iridiumsono stati tutti dispiegati aterrestre bassa (LEO). Più nello specifico, laopera con 66 satelliti a un’altitudine di 780 chilometri, organizzata in sei pianili, ognuno formato da 11 satelliti l’uno, oltre a nove satelliti di riserva ine sei ulteriori satelliti di riserva a terra.Iridium: un programma su larga scala e una conquista umanaIridiumnon è solo un una conquista tecnica straordinaria, basata su un concetto nuovo altamente innovativo, ma soprattutto una conquista dal punto di vista industriale e umano, alla quale, per far ...