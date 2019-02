Ecco la ricetta spaghetti olive e capperi, la “puttanesca” napoletana

cosacucino.myblog

: #sanvalentino chi vuole stupire l’altra metà. Un primo facile e buonissimo grazie alla nostra Chef Orietta. Ecco la… - ElenarussoTW : #sanvalentino chi vuole stupire l’altra metà. Un primo facile e buonissimo grazie alla nostra Chef Orietta. Ecco la… - quidanoi_IT : Il #Carnevale, oltre a coriandoli, mascherine e stelle filanti, porta in tavola tante buone #ricette ???? Ecco allora… - pastaiomaffei : Una ricetta che unisce il sapore della terra a quello del mare. Ecco i nostri cappelloni con sugo di crostacei e br… -

(Di mercoledì 6 febbraio 2019)la, laLa pasta, o pasta alla puttanesca è un primo piatto facile da preparare e delizioso al palato.Di origine, conosciuto semplicemente come “aulive e cchjapparielle” è famoso quanto la pasta all’arrabbiata e i suoi ingredienti sono semplici e facili da reperire.Laè davvero semplice: servono solo pomodoro,nere, peperoncino, olio d’oliva, origano e prezzemolo.Il nome deriva, secondo la versione del ristoratore ischitano Sandro Petti, considerato l’inventore di questa pasta, dal fatto che alcuni clienti, entrati a tarda ora nel suo ristorante, dopo la chiusura delle cucine, chiesero di preparargli una “puttanata” qualsiasi.Lui, che non aveva molti ingredienti a disposizione, preparò questo piatto che fu molto apprezzato.Poiché “pasta alla puttanata” non ...