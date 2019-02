calcioefinanza

: UEFA, vicina la revisione della regola dei gol in trasferta - FinancialSs : UEFA, vicina la revisione della regola dei gol in trasferta - EnzoArlotta29 : RT @CalcioFinanza: #UEFA, vicina la revisione della regola dei gol in trasferta - CalcioFinanza : #UEFA, vicina la revisione della regola dei gol in trasferta -

(Di martedì 5 febbraio 2019) Anche se nessuna decisione è ancora stata presa, presto potrebbero esserci dei cambiamenti per quanto riguarda una delle regole calcistiche più importanti nelle sfide a eliminazione diretta tra squadre: ladei gol in. L’aggiorna i club di Champions sul Var: “Sarà aiuto importante” Lastabilisce – per la maggior parte delle …L'articololadei gol in