Sanremo | puntata del 5 febbraio | tra gli ospiti | Bocelli con il figlio Matteo e Giorgia

Anticipazioni Sanremo prima puntata - programma e superospiti : arriva Bocelli : Si accendono i riflettori sul Festival di Sanremo 2019: stasera 5 febbraio verrà trasmessa la prima delle cinque puntate in diretta televisiva. Al timone di questa 69esima edizione troveremo il capitano Claudio Baglioni che quest'anno sarà affiancato dalla nuova coppia composta da Virginia Raffaele e Claudio Bisio. La prima ormai si può dire che sia una vera e propria veterana del Festival, dato che in passato lo ha già condotto con Carlo Conti ...

Domenica In – Ventunesima puntata del 3 febbraio 2019 – Stefania Sandrelli - Enrico Montesano tra gli ospiti. Sanremo e il ricordo di Mino Reitano tra i temi. : Mara Venier è tornata a Domenica In. La zia di tutti è tornata al suo programma del cuore, al suo primo amore, quello che le ha dato la grande popolarità e tanto successo. E il programma è tornato ai fasti di un tempo: finalmente dopo anni una struttura precisa, una scenografia e uno studio degni […] L'articolo Domenica In – Ventunesima puntata del 3 febbraio 2019 – Stefania Sandrelli, Enrico Montesano tra gli ospiti. Sanremo e il ricordo ...

Ultima puntata di Che Dio ci Aiuti 5 su Rai1 prima della pausa Sanremo - anticipazioni 31 gennaio : Che Dio ci Aiuti 5 su Rai1 saluta il suo pubblico con la quarta puntata e poi si prende una lunga pausa. La fiction con Elena Sofia Ricci e Francesca Chillemi cambia programmazione in vista della settimana dedicata a Sanremo 2019; come vi avevamo riportato si tratta di uno slittamento temporaneo, dovuto al fatto che sia la serie che la kermesse vengono trasmesse sulla stessa rete, vale a dire Rai1. Che Dio ci Aiuti 5 tornerà regolarmente in onda ...

Sanremo Young 2019 - John Travolta ospite prima puntata : Se il Festival di Sanremo di Claudio Baglioni chiude, di fatto, agli ospiti internazionali, il Sanremo Young di Antonella Clerici ne approfitta. Così nella prima puntata della seconda stagione del programma, in onda su Rai1 venerdì 15 febbraio, accanto alla conduttrice ci sarà John Travolta. Ad annunciarlo è stata proprio la Clerici, ieri da Fiorello a Radio Deejay: John Travolta sarà a Sanremo Young venerdì 15 febbraio. Condurrà tutta la ...

La repubblica delle donne : in onda una puntata in più dopo il Festival di Sanremo : L'annuncio è stato dato in apertura della quattordicesima puntata de La repubblica delle donne: Piero Chiambretti e la sua repubblica delle donne allunga il proprio 'mandato'. La trasmissione in onda dallo scorso fine ottobre nella prima serata della nuova Retequattro avrebbe dovuto un primo epilogo prima di natale, ma visti i buoni ascolti si è deciso un prolungamento fino a oggi, 30 gennaio 2019. L'azienda che io voglio ringraziare ci ...

Cambia la programmazione di Che Dio ci Aiuti 5 per Sanremo 2019 - la quinta puntata slitta a San Valentino : La programmazione di Che Dio ci Aiuti 5 Cambia in vista di Sanremo 2019. L'amata fiction Rai andrà in onda domani, 31 gennaio, con il quarto e ultimo appuntamento prima di una lunga pausa. Spazio quindi alla kermesse musicale, che si svolgerà dal 5 al 9 febbraio, e verrà trasmessa proprio su Rai1, il canale che ospita la serie con Elena Sofia Ricci. Per questo motivo la prima rete ha optato per il cambio programmazione di Che Dio ci Aiuti 5, ...

Domenica In – Quindicesima puntata del 23 dicembre 2018 – Rocco Papaleo - Sergio Rubini - Red Canzian tra gli ospiti. Sanremo tra i temi. : Mara Venier è tornata a Domenica In. La zia di tutti è tornata al suo programma del cuore, al suo primo amore, quello che le ha dato la grande popolarità e tanto successo. E il programma è tornato ai fasti di un tempo: finalmente dopo anni una struttura precisa, una scenografia e uno studio degni […] L'articolo Domenica In – Quindicesima puntata del 23 dicembre 2018 – Rocco Papaleo, Sergio Rubini, Red Canzian tra gli ospiti. Sanremo tra i ...

Sanremo Giovani 2018 vincitore seconda puntata : Mahmood in gara con i Big : Mahmood vincitore di Sanremo Giovani 2018, seconda puntata: anche lui in gara nella 69esima edizione del Festival Mahmood è il secondo vincitore di Sanremo Giovani 2018 e sarà in gara nella 69esima edizione del Festival insieme agli altri cantanti. A condurre le due puntate in onda su Rai Uno sono stati Pippo Baudo e Fabio […] L'articolo Sanremo Giovani 2018 vincitore seconda puntata: Mahmood in gara con i Big proviene da Gossip e Tv.

Sanremo Giovani : chi sono i cantanti in gara nella seconda puntata – Video : Mahmood Sanremo Giovani continua con la seconda puntata per proclamare l’altra ‘nuova proposta’ che, insieme al vincitore di ieri Einar, parteciperà con i big al Festival di Sanremo 2019. Andiamo a conoscere meglio, dunque, i 12 Giovani in gara questa sera. Sanremo Giovani: i cantanti in scaletta nella seconda puntata Federico Angelucci – L’uomo che verrà Nato a Foligno (Perugia) nel 1984, Federico Angelucci inizia ...

#SanremoGiovani 2018 – Seconda puntata del 21/12/2018 – Con Pippo Baudo e Fabio Rovazzi su Rai 1. : La lunga marcia verso la 69° edizione del Festival della Canzone Italiana passa per il Teatro del Casinò di Sanremo (Imperia) e per le selezioni di Sanremo Giovani. Due prime serate evento per decidere chi avrà modo di calcare il palco del Teatro Ariston nella gara che si terrà dal 5 al 9 febbraio 2019, condotte dal sempreverde e sempiterno Pippo Baudo e dall’esordiente (alla conduzione) Fabio Rovazzi. SANREMO GIOVANI | Il format ...

Sanremo Giovani : E’ Einar il vincitore della prima puntata - conquista così di diritto il pass per la gara insieme ai Big. Leggi per saperne di più : E’ Einar il vincitore della prima puntata di Sanremo Giovani, conquistando così di diritto il pass per la gara insieme ai Big (che vedono fra i tanti anche Irama, suo ex compagno di classe... L'articolo Sanremo Giovani: E’ Einar il vincitore della prima puntata, conquista così di diritto il pass per la gara insieme ai Big. Leggi per saperne di più proviene da Gossip, News, VIPs, Anticipazioni, Reality.

'Sanremo Giovani' 2018 : Chi sono Einar - i Deschema e Federica Abbate - i primi tre della classifica della prima puntata : Si è avvicinato al mondo del canto da poco tempo e sempre recentemente ha iniziato a scrivere canzoni. I suoi punti di riferimento per le sue ispirazioni sono Shawn Mendes , John Legend , Justin ...