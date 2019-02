Mettere in sicurezza “Quota100” e vediamo cosa fare di questo governo, lo sfogo di Salvini

blogitalia.news

: Phishing, malware, scam, impostazioni di sicurezza: qual è il rapporto degli italiani con la sicurezza online? In o… - googleitalia : Phishing, malware, scam, impostazioni di sicurezza: qual è il rapporto degli italiani con la sicurezza online? In o… - Esercito : Progetto “Grandi Infrastrutture – Caserme Verdi” per mettere a disposizione del nostro personale infrastrutture di… - rollyenry : @vitocrimi @Mov5Stelle Bravo Vito...un esempio ?? 05/01/2019: Di Maio promette di mettere in sicurezza la… -

(Di mercoledì 6 febbraio 2019)sempre più spezzato e leader sempre più distanti ecco lodi MatteoLa tentazione di Matteoe della Lega di far saltare ilè forte. Ma per ora non si può. “Dobbiamo arrivare a marzo. Incassare la conversione del parlamento alla nostra misura bandiera, Quota 100, poi si vedrà”, avrebbe confidato il vicepremier del Carroccio ai suoi fedelissimi, secondo quanto riporta il Messaggero in un retroscena. E dall’altra parte c’è la stessa identica tensione (e situazione): bisogna primaal sicuro il reddito di cittadinanza.Insomma, al momento si vive alla giornata. La distanza tra i due vicepremier si fa sempre più ampia. Il caso Diciotti e l’autorizzazione a procedere nei confronti difanno salire la tensione alle stelle. Gianluca Perilli, vicecapogruppo al Senato del M5S non si sbilancia: “Ci sono le ...