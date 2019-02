Mario Calabresi lascia la direzione di Repubblica Al suo posto Carlo Verdelli

Mario Calabresi non sarà più direttore di Repubblica : Mario Calabresi non sarà più il direttore de La Repubblica. Dopo appena tre anni alla guida del quotidiano del gruppo Gedi gli editori hanno deciso di sostituirlo, molto probabilmente, con Carlo Verdelli, ex direttore di Vanity Fair e della Gazzetta dello Sport. Ricordiamo che, prima di approdare a Repubblica, Calabresi ha diretto La Stampa dal 2009 al 2015 e ha lasciato la direzione del giornale torinese, nel frattempo acquistato anch'esso ...

Mario Calabresi lascia Repubblica. Al suo posto Carlo Verdelli : Carlo Verdelli prende il posto di Mario Calabresi alla guida di La Repubblica."Dopo tre anni finisce la mia direzione di Repubblica. Lo hanno deciso gli editori. Ho l'orgoglio di lasciare un giornale che ha ritrovato un'identità e ha un'idea chiara del mondo. I lettori lo hanno capito, la discesa delle copie si è dimezzata: era al 14 ora è sotto il 7". Mario Calabresi, direttore uscente di Repubblica, lo scrive su twitter. ...

La Repubblica - Carlo Verdelli è il nuovo direttore. Mario Calabresi via dopo 3 anni : “È una decisione degli editori” : Cambio di direzione a La Repubblica. dopo tre anni, Mario Calabresi lascia la direzione del quotidiano del gruppo Gedi. Al suo posto, gli editori hanno scelto Carlo Verdelli, già direttore de La Gazzetta dello Sport e vicedirettore del Corriere della Sera. Fino all’inizio del 2017, Verdelli è stato direttore editoriale della Rai, per poi dimettersi dopo la bocciatura da parte del consiglio d’amministrazione del suo Piano di riforma ...

Mario Calabresi - il direttore de La Repubblica a Di Maio : 'Avete querelato mio padre - ucciso nel 1972' : Che i rapporti tra il Movimento 5 Stelle e il quotidiano La Repubblica non siano idilliaci, lo dimostrano non solo i post e gli annunci degli esponenti pentastellati, ma anche le tante querele che ...

Cosa si sono detti Luigi Di Maio e Mario Calabresi a DiMartedì : Si è parlato – animatamente – di libertà di stampa e rapporto tra politica e giornali, e delle querele arrivate a Repubblica dal M5S (una indirizzata al padre di Calabresi, morto nel 1972)