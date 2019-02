huffingtonpost

: Potremmo avere un oceano più blu e più verde entro il 2100, secondo un nuovo studio - HuffPostItalia

(Di lunedì 4 febbraio 2019) Il mare potrebbe diventare più blu nei prossimi 80 anni, e non è una buona notizia.un, pubblicato su Nature Communications, rischiamo di vedere un mare più blu e piùa causa del riscaldamento climatico, che va ad alterare la distribuzione, il tipo e la dimensione del fitoplancton, uno dei micro-organismi alla base della vita marina.le proiezioni di questa ricerca, portata avanti da un gruppo di scienziati del Massachussets Institute of Technology (MIT), ci dobbiamo aspettare questi cambiamentiilper più della metà degli oceani, in caso le temperature dovessero aumentare di 3 gradi centigradi. Questa previsione è stata fatta tramite una proiezione computerizzata che mostra gli effetti di alcuni fattori, come la temperatura o il livello di acidificazione, sul fitoplancton ed altri ...