Così il governo vuole cambiare il commercio online

Lucia Annunziata e 'la mossa del cavallo'. Crisi di governo? Peggio : Così Salvini fregherà Di Maio : ... nasconde una tesi non così scontata: secondo la giornalista di In mezz'ora i 5 Stelle non devono perdere la propria identità, manettara, perché 'in politica essere fedeli alla propria identità paga ...

Aperture domenicali - Così si allenta la stretta del governo sui negozi : Siamo agli sgoccioli della partita, la convergenza c?è, dicono dal Movimento 5 stelle. «Siamo vicinissimi ad un accordo», rilanciano dalla Lega. Tra stasera e giovedì...

Franco Cfa - Così il governo risponde ai morti cambiando argomento : L’ipocrisia spinse il sedicente centrosinistra – per illudersi di salvare i suoi poveri resti alle elezioni – a dare carta bianca al ministro dell’Interno Marco Minniti, un ex comunista, perché attraverso le tribù della Libia facesse calare gli sbarchi. così si coprì gli occhi davanti al prezzo da pagare: i campi di concentramento in Libia. Stupisce poco che lo stesso prezzo venga pagato oggi che al governo c’è chi ha ...

Dai gilet gialli al franco CFA. Così il governo gialloverde va verso lo scontro con la Francia : Francia-Italia: ministro Esteri Loiseau convoca ambasciatore Castaldo Berlino, 22 gen 08:29 - (Agenzia Nova) - Il ministero degli Affari Esteri francese ha convocato l'ambasciatore italiano. Il motivo: le dichiarazioni del vice primo ministro italiano Luigi Di Maio su una presunta responsabilità del

Il bivio di Salvini e Di Maio (e la foto con i cartelli diversi) A maggio scade il contratto di governo : avanti Così oppure... : Durante la conferenza stampa a Palazzo Chigi il leader leghista mostra solo il cartello con «Quota 100» sulle pensioni, la riforma a cui tiene di più il suo elettorato

RISCHIO RECESSIONE/ Così il Governo può ancora puntare al +1% di Pil : Usa e Cina potrebbero trovare un accordo e ridare fiato all'export italiano. Il Governo dovrà però fare scelte importanti per evitare la RECESSIONE

Manovra - il governo doveva sconfiggere il gioco d’azzardo. Così però fa cassa sui ludopatici : Con l’entrata al governo del Movimento 5 Stelle, tra parecchi attivisti no slot c’erano molte aspettative. I grillini si erano sempre caratterizzati, finché stavano all’opposizione, come fieri nemici del gioco d’azzardo e promettevano provvedimenti drastici per fermare l’epidemia di gioco compulsivo che è in corso da anni in Italia. La trattativa con la Commissione europea a proposito della prima ipotesi di Manovra finanziaria 2019 (che ...

Negli Stati Uniti il governo non era mai stato chiuso Così a lungo : Lo "shutdown" dovuto al disaccordo tra Trump e i Democratici sul muro al confine col Messico va avanti da 22 giorni

Sicilia - il governo Musumeci taglia i fondi all’Antiracket e alle associazioni antimafia : “Così rischiamo la chiusura” : Il governo di Nello Musumeci intende tagliare i contributi all’antiracket in Sicilia. E pure le associazioni e fondazioni antimafia subiranno una corposa spending review nei finanziamenti pubblici. Tagli orizzontali contenuti nella legge finanziaria approvata dalla giunta dell’isola e finita sul tavolo della commissione Bilancio dell’Assemblea regionale Siciliana. Ma anche nella cosiddetta “Tabella H“, cioè una ...

Così il governo gialloverde ignora la grande gelata dell'industria : Roma. Il calo della produzione industriale a novembre in molti paesi è un altro segno che l'economia globale sta iniziando a indebolirsi. Benché le cifre siano volatili, è conclamata la debolezza nel settore industriale europeo in particolare. A novembre il calo mensile della produzione ...

Appendino contro la Lega domani in piazza per il sì alla Tav : "Mi fanno sorridere - Così non rispettano il contratto di governo" : Salvini replica: "Sempre stati favorevoli, un sorriso allunga la vita". Chiamparino sollecita il Carroccio: "E' ora che decida da che parte stare"

