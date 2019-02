ilcittadinomb

: A Vimercate parte il servizio di “bus a chiamata”: dopo la revisione dei trasporti in città - ilcittadinomb : A Vimercate parte il servizio di “bus a chiamata”: dopo la revisione dei trasporti in città -

(Di lunedì 4 febbraio 2019)lunedì 4 febbraio ildi "bus a" per l'intera città di, anche se in particolare è pensato per migliorare i collegamenti di Velasca.lunedì 4 febbraio il...