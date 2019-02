: Pistoia, deposito di autobus in fiamme - TelevideoRai101 : Pistoia, deposito di autobus in fiamme - reportpistoia : I Vigili del Fuoco di Pistoia, di Montecatini, Pescia ed Empoli stanno intervenendo a Lamporecchio, Via di Vittorio… - Naz_Montecatini : Incendio al deposito dei pullman, a fuoco otto bus - La Nazione -

Incendio in undia Lamporecchio, in provincia di. Squadre dei vigili del fuoco die dei distaccamenti di Montecatini Terme, Pescia ed Empoli sono già sul posto in Via Vittorio a lamporecchio. Lehanno aggredito già otto mezzi in sosta nele le squadre di soccorso operano senza sosta per domare il rogo.(Di domenica 3 febbraio 2019)