Enrico Montesano a Domenica In con Mara Venier | l' aneddoto hot | «Ricordi quando ti

Domenica In : Enrico Montesano si lascia sfuggire una frase di troppo : Mara Venier in imbarazzo a Domenica In per colpa di Enrico Montesano Ospite nella puntata del 3 febbraio a Domenica In, Enrico Montesano si è divertito molto a stuzzicare e a mettere in imbarazzo Mara Venier. A quanto pare nei programmi del daytime del primo canale della Tv di Stato c’è il veto di parlare di politica. Il comico ha fatto una battuta, piuttosto innocua, sul Movimento 5 Stelle: “Il Movimento, con questa crisi, finirà ...

Domenica In – Ventunesima puntata del 3 febbraio 2019 – Stefania Sandrelli - Enrico Montesano tra gli ospiti. Sanremo e il ricordo di Mino Reitano tra i temi. : Mara Venier è tornata a Domenica In. La zia di tutti è tornata al suo programma del cuore, al suo primo amore, quello che le ha dato la grande popolarità e tanto successo. E il programma è tornato ai fasti di un tempo: finalmente dopo anni una struttura precisa, una scenografia e uno studio degni

Rugantino trionfa al Sistina di Roma - con Enrico Montesano e Serena Autieri : La magia è iniziata già lungo via Sistina, con le note di 'Roma nun fa la stupida stasera' che riecheggiavano creando un'atmosfera d'altri tempi. Poi sul palcoscenico il glorioso passato di un grande ...