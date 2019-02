In un cantiere per rubare travi di legno | scarcerati due giovani dopo convalida

Tav - Salvini nel cantiere punzecchia i 5 stelle : 'Italia ogogliosa di questa grande opera' : Non polemizza mai apertamente con Di Maio - 'Siamo amiconi' - ma inoltrandosi nella galleria della Tav, a Chiomonte, Matteo Salvini lancia una serie di frecciate ai 5 stelle. La più forte sta nella ...

Salvini al cantiere Tav di Chiomonte : “Andiamo avanti - l’opera va fatta” : Una mano tesa al Movimento 5 Stelle: «Ora ci metteremo a discutere: hanno ragione, il progetto va rivisto, si possono tagliare spese per un miliardo». E un a mano tesa alla Francia: «dobbiamo andare avanti e magari chiedere più fondi all’Europa». Eppure, al di là dei toni concilianti, Matteo Salvini si presenta al cantiere Tav di Chiomonte con una ...

Tav - Salvini in visita al cantiere : 'Io sono per andare avanti con i lavori' : Sulla questione Tav, "se tornare indietro costa come andare avanti, io sono per andare avanti". E' la posizione del vicepremier e leader della Lega, Matteo Salvini, in visita al cantiere dell'Alta ...

Tav - Luigi Di Maio non va al cantiere di Chiomonte : “Soldi vanno spesi per opere più urgenti” : Lega e M5S restano divisi sulla Torino-Lione. Mentre Salvini è atteso oggi al cantiere Tav di Chiomonte, Di Maio ha fatto sapere che non lo visiterà: "La spesa del Tav può essere benissimo dirottata sulla metropolitana di Torino o sull'autostrada Asti-Cuneo. Lasciamo i soldi a quel territorio ma investiamoli per cose prioritarie"Continua a leggere

Il cantiere blindato aspetta Salvini : “Tagliati 150 operai - ora Sì alla Tav” : Rumore di traffico, aria di neve. La scritta nera sul pilone: «Non molleremo mai, fatevene una ragione». Davanti al cantiere della Tav, lato italiano, sono arrivati negli anni il ministro Lupi, il ministro Delrio, il ministro Alfano e il presidente del parlamento europeo Antonio Tajani. Oggi è il giorno del vicepresidente del consiglio Salvini, orm...

Venerdì Salvini al cantiere Tav Di Battista : l'opera non si fa : La Lega difende l'opera e il sottosegretario all'economia Garavaglia certifica che lo stop di miliardi ne costerà 24. Nel frattempo la mitica analisi costi-benefici è rimasta nei cassetti del ...

Sequestrato cantiere per la costruzione di 5 villini : 3 indagati a Imperia : Sequestrato terreno Un cantiere di Borgo d'Oneglia, a Imperia, per la costruzione di un neo insediamento edilizio a scopo residenziale , si parla di cinque villini, è stato Sequestrato, dai ...

cantiere Pedemontana - operaio folgorato : 16.26 Un operaio di 37 anni è morto folgorato nel Cantiere della Superstrada Pedemontana Veneta, a Mason Vicentino. Era dipendente di una ditta che lavora nel Cantiere. L'incidente si sarebbe verificato mentre l'uomo lavorava con un trapano. L'area del Cantiere è stata posta sotto sequestro e si stanno raccogliendo gli elementi necessari a ricostruire la dinamica dell'accaduto.

Al via il cantiere per il palazzetto di Borgo Roma : Una tribuna della capienza di 300 spettatori consentirà al palazzetto di poter essere utilizzato sia per manifestazioni sportive sia per spettacoli, concerti e iniziative pubbliche. All'interno della ...

Urban Park all'Incoronata - il cantiere è ufficialmente aperto : Home Politica Cronaca Sport Attualità Notizie dall'Italia e dal mondo Salute Ambiente Spettacolo Lo spazio dei suoni Rubriche Cultura Arte e dintorni Enogastronomia Salento in forma Questioni di fede Motori ...

Nuova sfida per Fernando Alonso - spunta l’ipotesi Dakar : in cantiere un test con la Toyota : La Toyota avrebbe in mente di organizzare un test per Fernando Alonso, facendogli provare il pick-up di Nasser Al Attiyah Fernando Alonso non ha intenzione di fermarsi e, dopo la 24 Ore di Daytona, potrebbe addirittura svolgere un test con la Toyota in vista di una possibile partecipazione futura alla Dakar. La Casa giapponese ha in mente di far salire l’asturiano sul pick-up con cui Nasser Al Attiyah sta partecipando al più famoso ...

Toninelli e le grandi opere : «Mai bloccato un cantiere - nessun danno a imprese» : Il ministro dei Trasporti in replica a Milena Gabinelli, su Dataroom: «La Tav è solo congelata e il tunnel del Brennero va avanti». Nei prossimi giorni «arriverà l’analisi costi-benefici». «Anas? La ribalteremo come un calzino»

Pensioni e reddito - pronti 13 miliardi. Ma cantiere ancora aperto : Un fatto è certo: la manovra per il 2019 è strana. La Legge di Bilancio mette sul terreno proposte con le quali il governo di turno guida il Paese. Già, ma verso dove? E a quale velocità? In estate si ...

Pensioni e reddito - pronti 13 miliardi. Ma cantiere ancora aperto : Un fatto è certo: la manovra per il 2019 è strana. La Legge di Bilancio mette sul terreno proposte con le quali il governo di turno guida il Paese. Già, ma verso dove? E a quale velocità? In estate si ...