Energia pulita e continua per le aree più isolate

Trivelle - Di Maio : Impegno in Energia pulita è nel contratto - : "Ci siamo impegnati a portare l'Italia nell'economia del futuro, fuori da carbone e fonti fossili inquinanti. C'è scritto nero su bianco nel contratto di Governo. "Il mio dovere da ministro dello Sviluppo economico è questo: creare più posti di ...

Volkswagen inventa la stazione mobile di ricarica per auto elettriche e vuole diventare fornitore di Energia pulita : Se oggi è possibile ricaricare uno smartphone ovunque, senza il bisogno di essere vicini ad una presa di corrente, ma soltanto avendo con sé una batteria esterna (un “power bank”) cui collegarlo, perché non potrebbe accadere lo stesso anche per un’auto elettrica? È questo il concetto dietro l’ultima novità che viene direttamente da Wolfsburg: una stazione di ricarica elettrica mobile che può essere installata ovunque, dai parcheggi ...

Ue - approvate direttive su rinnovabili ed efficienza : i cittadini potranno produrre e vendere Energia pulita : Il cuore del ‘Pacchetto energia pulita per tutti gli europei’ è stato approvato in modo definitivo: dopo l’ok dell’Europarlamento arrivato il 13 novembre scorso, anche il Consiglio europeo ha dato il via libera a tre dei provvedimenti presentati dalla Commissione Ue due anni fa. Il prossimo passo è la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale Ue che avverrà presumibilmente il prossimo 21 dicembre. I provvedimenti entreranno in vigore tre giorni ...

6 ragazzi italiani scoprono come trasformare i rifiuti in Energia pulita : 6 ragazzi italiani scoprono come trasformare i rifiuti in energia pulita Nel 2012 sei ragazzi italiani tra i 20 e i 30 anni si trasferiscono in California con il sogno di convertire i rifiuti in energia senza inquinare. Tutto era iniziato alcuni anni prima, quando i compagni di università Dario Presezzi, Marco Mosciariello e Stefano Pessina avevano ipotizzato e poi gradualmente delineato lo sviluppo del loro progetto. A loro si erano poi ...