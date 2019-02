repubblica

: 'Salvinification', il gioco su Salvini e le sue (tante) divise conquista la Rete - BOB_Liuzzo : 'Salvinification', il gioco su Salvini e le sue (tante) divise conquista la Rete - aderenzis1 : 'Salvinification', il gioco su Salvini e le sue (tante) divise conquista la Rete - AdornatoAntonio : RT @_DAGOSPIA_: IL GIOCO DEL GIORNO È ''SALVINIFICATION'', IL SITO IN CUI POTETE VESTIRE IL VOSTRO MATTEO -

(Di venerdì 1 febbraio 2019) 'È una dinamica che ci dice molto sulla potenza delle parole, che si possono usare per far credere a qualcuno di aver compiuto un'impresa, ma che spesso la politica utilizza per provocare reazioni di ...