Maltempo | in Irpinia case allagate e frane in montagna

Maltempo Campania : neve e vento forte in Alta Irpinia : Prorogata fino alle 12 di domani l’allerta meteo in provincia di Avellino che dalla tarda serata di ieri e’ interessata da nevicate, accompagnate da forte vento, che hanno colpito soprattutto i centri montani dell’Alta Irpinia dove centinaia di famiglie, a partire dalle 6 di stamattina, sono rimaste per molte ore senza energia elettrica prima che i tecnici dell’Enel intervenissero per ripristinare il servizio interrotto ...

Maltempo Campania : neve in Irpinia - scuole chiuse in molti Comuni : Intensa nevicata nella notte in Irpinia: le precipitazioni nevose hanno portato alla chiusura delle scuole di Ariano Irpino e di altri Comuni dell’Alta Irpinia. I mezzi spargisale e spazzaneve sono al lavoro lungo la SS7 Bis Ofantina, che collega il capoluogo irpino ai Comuni dell’Alta Irpinia:nel tratto tra Voluturara e Montella registra una coda di mezzi pesanti che hanno difficoltà a percorrere la strada innevata. Criticità anche ...

Maltempo Campania : assistiti autotrasportatori - disagi in Alta Irpinia : Alcuni autotrasportatori sono stati costretti ieri sera a lasciare l’autostrada A16 per la neve e sono stati assistiti dal Comune di Grottaminarda e dalla protezione civile in un parcheggio della stazione ferroviaria, per la notte: hanno trascorso la notte in un parcheggio, in attesa di poter riprendere il viaggio dopo l’intervento degli spazzaneve. La situazione viabilità è critica nell’Avellinese, in particolare in Alta ...

Maltempo - forte nevicata in Irpinia : disagi sulle strade : L’uscita autostradale di Grottaminarda lungo il tratto irpino dell’A16 Napoli-Canosa è stata chiusa per consentire il passaggio dei mezzi spazzaneve e spargisale. Attualmente e’ in corso un’abbondante nevicata che sta creando non pochi disagi alla circolazione. I mezzi con una massa superiore alle 7,5 tonnellate non possono entrare in autostrada. disagi si registrano anche lungo la strada Statale 7 Bis Ofantina, dove la ...