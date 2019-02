La magrezza di Céline Dion e le altre storie della settimana

Celine Dion è stata criticata per l’eccessiva magrezza : La cantante Celine Dion negli ultimi giorni è stata criticata dai fan perchè è apparsa troppo magra e anche perché accanto a lei ci sarebbe un nuovo amore. La Dion dice:“Se vi piace, sono qui. Se non vi piace, lasciatemi stare”. La cantante è rimasta vedova nel 2016, dopo una vita insieme a René Angélil, marito e padre dei suoi tre figli, e oggi Celine Dion sembra avere ritrovato finalmente un po’ di serenità. Habitué delle sfilate parigine la ...

