laragnatelanews

: Ortona (Chieti), guardate che piazza, un mercoledí sera e nonostante il freddo! Grazie Amici abruzzesi! Tra poco s… - matteosalvinimi : Ortona (Chieti), guardate che piazza, un mercoledí sera e nonostante il freddo! Grazie Amici abruzzesi! Tra poco s… - MaurizioMurgia : Il 2018 è senza dubbio stato l'anno più complicato per Facebook, da quando la società guidata da Mark Zuckerberg è… - laragnatelanews : Facebook: nonostante gli scandali del 2018, conferma trimestrale record -

(Di venerdì 1 febbraio 2019)Ilè senza dubbio stato l’anno più complicato per, da quando la società guidata da Mark Zuckerberg è stata fondata imponendosi come social network più popolare al mondo. Un anno iniziato con lo scandalo Cambridge Analytica che ha messo in evidenza le lacune della gestione didei dati sensibili degli utenti. E al tempo stesso gli altri problemi, evidenziati da inchieste giornalistiche, che hanno contribuito a minare la fiducia nel social network, mettendo in risalto alcune delle sue debolezze.Tutti questisono andati a ripercuotersi, come era facile aspettarsi, sulle performance in borsa della multinazionale. Ma l’ultimo trimestre delsembrare una evidente ripresa che,i problemi affrontati danell’anno passato, ha generato un vero e propriodi fatturato e utili.Guardando all’intero ...