Un concerto con strumenti di ghiaccio sulle Alpi italiane

Nek sarà in concerto all’Arena di Verona a settembre : #nekinarena2019 The post Nek sarà in concerto all’Arena di Verona a settembre appeared first on News Mtv Italia.

Nek all’Arena di Verona con il nuovo album : biglietti in prevendita per il concerto di settembre : Nek all'Arena di Verona sarà in concerto il prossimo 22 settembre. A due anni dal concerto-evento del 2017, sold out con 12.000 persone presenti nel tempio della musica, Nek annuncia un nuovo spettacolo all'Arena di Verona, che arriverà al termine della tournée estiva per la presentazione del nuovo disco di inediti. I biglietti per assistere al concerto di Nek all'Arena di Verona saranno disponibili in prevendita per gli iscritti al FilGood ...

Ermal Meta : ecco le date dell’instore tour di “Non abbiamo armi – Il concerto” : Segnati quella più vicina ;) The post Ermal Meta: ecco le date dell’instore tour di “Non abbiamo armi – Il Concerto” appeared first on News Mtv Italia.

Cosmo : dopo il concerto al Forum di Milano si continua a ballare all’afterparty : #Cosmoafter The post Cosmo: dopo il concerto al Forum di Milano si continua a ballare all’afterparty appeared first on News Mtv Italia.

Renato Zero in prima fila al concerto del suo "pupillo" : Il cantautore romano alla prima data del tour di Vincenzo Incenzo, del quale ha prodotto l'album d'esordio

Mariah Carey - ISIS minaccia concerto in Arabia Saudita?/ "L'avvertimento non deve essere preso alla leggera…' : Paura e preoccupazione per Mariah Carey. Come ha specificato il portale web Tracking Terrorism ci potrebbe essere la minaccia da parte dell'ISIS.

Beatles - nel 1969 a Londra l'ultimo concerto che chiuse un'epoca : In quel mezzogiorno freddo, grigio e molto britannico del 30 gennaio 1969 le voci dei Beatles gridarono da un tetto londinese che i Roaring Sixties erano finiti. La più ammirata, idolatrata, rimpianta ...

Beatles - il concerto sul tetto del 1969 in 6 fatti poco noti : È il 30 gennaio 1969 e a Londra tira vento. Lo dimostrano le chiome dei Beatles, in quel periodo Paul e soci hanno tutti i capelli piuttosto lunghi. A quanto pare hanno sottovalutato il freddo, dato che all'ultimo momento John si fa prestare il cappotto di pelliccia da Yoko e Ringo chiede l’impermeabile rosso alla moglie “Mo”. Sono sul tetto della Apple, al numero 3 di Savile Row e nonostante il sodalizio tra i quattro sia quasi giunto al ...

THE BEATLES - 30 GENNAIO 1969/ Video - concerto sul tetto della Apple 50 anni fa : il giorno in cui finì il sogno : Il 30 GENNAIO 1969, 50 anni fa, i BEATLES tennero il loro ultimo concerto insieme sul tetto del palazzo della Apple in Saville Row. Il Video

Annunciato l’instore tour di Ermal Meta per Non abbiamo armi – Il concerto : tutti gli eventi firma copie : L'instore tour di Ermal Meta per Non abbiamo armi - Il Concerto inizia dal 3 febbraio e raggiungerà alcuni centri commerciali sparsi in tutta Italia. L'artista di Fier è così pronto a incontrare i fan in una serie di eventi firma copie che inizieranno dal 3 febbraio presso il Parco Commerciale Auchan Giugliano in Campania, per continuare a Megalò il 6 febbraio, quindi Ravenna, Roncadelle e Torino. Ermal Meta presenterà il cofanetto nel ...

L’ultimo concerto dei Beatles - 50 anni fa : L'ultimo concerto dei Beatles, 50 anni fa L'ultimo concerto dei Beatles, 50 anni fa L'ultimo concerto dei Beatles, 50 anni fa L'ultimo concerto dei Beatles, 50 anni fa L'ultimo concerto dei Beatles, 50 anni fa L'ultimo concerto dei Beatles, 50 anni fa L'ultimo concerto dei Beatles, 50 anni fa L'ultimo concerto dei Beatles, 50 anni fa L'ultimo concerto dei Beatles, 50 anni fa Il 30 gennaio 1969, sui tetti di Londra, i Beatles si esibirono per ...

L’ultimo leggendario concerto dei Beatles : Cinquant'anni fa a Londra, sul tetto della Apple Records: storia e video di uno dei momenti più famosi della storia della musica, a cui assistettero pochi fortunati a testa in su

Raddoppia il concerto di Daniele Silvestri a Roma per i 25 anni di carriera : info e biglietti in prevendita : Continuano i programmi per i festeggiamenti dei 25 anni di carriera, con un nuovo concerto di Daniele Silvestri a Roma che si aggiunge a quello già annunciato per il mese di ottobre al Palazzo dello Sport. Si tratta di un nuovo live concepito per i 25 anni di carriera dell'artista, per la prima volta sul palco delle grandi arene indoor italiane dopo l'esperimento in Cose che abbiamo in comune nel quale ha raccolto anche alcuni amici con i ...

Rinviato il concerto di Ozzy Osbourne in Italia - rischia la polmonite : “Sono devastato” : Da un comunicato pubblicato su Facebook apprendiamo che è stato Rinviato il concerto di Ozzy Osbourne in Italia per problemi di salute. L'ex Black Sabbath, infatti, sarebbe dovuto partire il 30 gennaio con il "No more tours 2" da Dublino per poi sbarcare all'Unipol Arena di Bologna l'1 marzo. I concerti lo avrebbero portato in giro per l'Europa in compagnia dei Judas Priest e già le prime quattro date erano state annullate per ...