Sorpresa a rubare in negozio si spoglia e fa pipì davanti a tutti

Padova - 75enne Sorpresa a rubare 3 alimenti : “Ero disperata - trattata come una criminale” : Lo sfogo di una donna di 75 anni che vive con meno di 600 euro al mese sorpresa a rubare tre generi alimentari dal valore di 13 euro in un discount a Padova: “Mi hanno trattata come una criminale, sono rimasta chiusa per due ore in uno stanzino al freddo. Ho sbagliato, ma ero disperata e ho agito d'impulso”.Continua a leggere