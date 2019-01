Grand Prix Trofeo Inalpi Fioretto Torino

Tuffi - Grand Prix 2019 : i convocati dell’Italia per la tappa di Rostock. Ci sono Marsaglia e Porco : Nel weekend del 14-17 febbraio andrà in scena la prima tappa del Grand Prix Fina 2019 di Tuffi, la venticinquesima edizione della manifestazione itinerante scatterà con l’Internationaler Springertag di Rostock (Germania) a cui parteciperanno circa cento atleti in rappresentanza di 21 Nazioni. L’Italia sarà presente all’appuntamento con due tuffatori: Lorenzo Marsaglia e Francesco Porco che cercheranno di ben figurare in una ...

Judo - Grand Prix Tel Aviv 2019 : l’Italia comincia alla grande il 2019 con 6 podi e le vittorie di Lombardo e Centracchio : Primo torneo dell’anno e prime soddisfazioni per la Nazionale italiana di Judo, che comincia col piede giusto una stagione pre-olimpica fondamentale per la qualificazione a Cinque Cerchi. Nell’ultimo weekend si è infatti disputato il Grand Prix di Tel Aviv (primo evento judistico organizzato in Israele) con la selezione azzurra che si è ben disimpegnata portando a casa sei podi complessivi tra cui i successi di Manuel Lombardo nei ...

Lotta libera - Grand Prix Ivan Yariguin 2019 : dominio assoluto dei padroni di casa russi con 10 vittorie su 10 al maschile : La stagione agonistica internazionale 2019 della Lotta è partita questo fine settimana con il Grand Prix Ivan Yariguin di Krasnoyarsk, in russia. Gli atleti di casa hanno dominato in lungo e in largo nella Lotta libera maschile, completando l’en plein di vittorie in 10 categorie di peso su 10 e portando a casa anche numerosi piazzamenti sul podio. Nei -57 kg maschili è andata in scena una finale con il derby russo tra Muslim Sadulaev e ...

Scherma - Grand Prix Doha 2019 : esulta Julia Beljajeva - Mara Navarria eliminata agli ottavi : L’estone Julia Beljajeva si impone in campo femminile nel Grand Prix di spada di Doha (Qatar). La campionessa iridata del 2013, a 26 anni torna al successo in una Grande torneo, battendo in finale 15-11 la sorprendente ucraina Kseniya Pantelyeyeva, che centra il primo podio in carriera nel massimo circuito. Al terzo posto si piazzano invece la coreana Jung Hyojung e la russa Violetta Kolobova, sconfitte in semifinale rispettivamente da Beljajeva ...

Scherma - Grand Prix Doha 2019 : Yannick Borel trionfa al rientro in pedana - Marco Fichera si ferma agli ottavi : Il francese Yannick Borel conquista il Grand Prix di spada di Doha (Qatar). Il campione iridato ed europeo in carica, dopo aver saltato le prime due tappe stagionali di Coppa del Mondo, è tornato subito a dominare al rientro in pedana, superando nettamente tutti i suoi avversari. In finale Borel ha travolto lo spagnolo Yulen Pereira con il punteggio di 15-4. Sul terzo gradino del podio salgono invece lo statunitense Jacob Hoyle e l’ucraino ...

Grand Prix Amerique 2019 - trionfo per Belina Josselyn e Jean-Michel Bazire. Una femmina torna a vincere dopo vent’anni : dopo vent’anni torna ad esserci una vincitrice al Grand Prix d’Amerique, corsa di levatura mondiale del trotto: a Vincennes si impone Belina Josselyn, al primo successo, magistralmente condotta da Jean-Michel Bazire, al quarto trionfo da driver (il primo proprio vent’anni fa con un’altra cavalla, Moni Maker). Al termine di una corsa palpitante bruciato sul traguardo Looking Superb, guidato da Alexandre Abrivard, mentre ...

Grand Prix Amerique 2019 oggi - orario d’inizio e come vederlo in tv : Mancano ormai poche ore alla manifestazione che tutti i Grandi appassionati di ippica hanno cerchiato sui calendari già da molto tempo: oggi, domenica 27 gennaio, è il giorno del Grand Prix d’Amerique 2019, una delle corse più attese dell’intera stagione, uno degli eventi più prestigiosi al mondo, una manifestazione simbolo nell’universo equestre, un pilastro fin dal 1920. Sui 2700 metri del Vincennes Hippodrome di Parigi ...

Judo - Grand Prix Tel Aviv 2019 : Nicholas Mungai è secondo nei -90 kg - gli altri azzurri fuori prima dei quarti : L’ultima giornata del Grand Prix di Tel Aviv 2019, primo Grande evento internazionale del circuito maggiore di Judo, ha regalato all’Italia un altro podio (il sesto in totale della spedizione) con il secondo posto di Nicholas Mungai nella categoria -90 kg maschile. Il 25enne nativo di Poggibonsi ha compiuto un ottimo torneo ed è tornato sul podio in una competizione di primo livello dopo 10 mesi dal terzo posto raccolto nel Grand ...

Grand Prix Amerique 2019 - tutti i cavalli ed i fantini italiani in gara. Speranze per Gabriele Gelormini ed Antonio Greppi : Saranno due i fantini italiani al via del Gran Prix d’Amerique 2019: Gabriele Gelormini sarà il driver di Uza Josselyn, mentre Antonio Greppi guiderà Urlo dei Venti. Per entrambi non ci sono molte chance di successo, ma la possibilità di ben figurare certamente non mancherà per entrambi. Gabriele Gelormini, classe 1991, non sarebbe nuovo ad un exploit da copertina: nel 2015, a soli 23 anni, tra lo stupore generale ed una quotazione di 99 a ...

Judo - Grand Prix Tel Aviv 2019 : Maria Centracchio in trionfo! Italia da delirio : podio in tutte le categorie! : Seconda giornata trionfale per la Nazionale Italiana di Judo impegnata nel Grand Prix di Tel Aviv 2019, che ottiene quattro podi complessivi (su 4 categorie di peso) con il primo posto di Maria Centracchio nei -63 kg, il secondo posto di Alice Bellandi (-70 kg) e Giovanni Esposito (-73 kg) ed il terzo di Christian Parlati (-81 kg). Maria Centracchio ricomincia da dove ci aveva lasciati due mesi fa a Tashkent e ottiene un altro magnifico ...

Grand Prix Amerique 2019 - Readly Express cerca il back-to-back. Bold Eagle per la rivincita : Sarà un Grand Prix d’Amerique di tutto rispetto quello del 2019, una sorta di rivincita della scorsa edizione: saranno presenti al via infatti i primi quattro classificati del 2018, che reciteranno il ruolo di favoriti anche domenica prossima. Campione uscente è infatti Readly Express, che andrà alla ricerca della doppietta. Sulla carbonella nera del velodromo di Vincennes-Parigi il baio svedese, figlio del mitico Ready Cash, sarà condotto ...

Grand Prix Amerique in tv - a che ora inizia e su che canale vederla. Data e programma : Ormai ci siamo, manca davvero poco: domenica 27 gennaio è la Data che tutti i Grandi appassionati di ippica hanno cerchiato sui calendari già da molto tempo, è il giorno del Grand Prix d’Amerique 2019, una delle corse più attese dell’intera stagione, uno degli eventi più prestigiosi al mondo, una manifestazione simbolo nell’universo equestre, un pilastro fin dal 1920. Sui 2700 metri del Vincennes Hippodrome di Parigi ...

Judo - Grand Prix Tel Aviv 2019 : Manuel Lombardo vince nei -66 kg - fuori al primo e al secondo turno gli altri italiani : Si è svolta quest’oggi la prima giornata di gare all’appuntamento di Tel Aviv del Grand Prix di Judo 2019, che porta nella città israeliana più di 400 atleti (407 per essere precisi, suddivisi tra 230 uomini e 177 donne). Un italiano è protagonista odierno: si tratta di Manuel Lombardo. Il campione mondiale juniores della categoria -66 kg si è confermato osso durissimo per tutti, andando a vincere la finale contro l’ucraino ...

Scherma - Grand Prix Doha 2019 : torna in gara Yannick Borel - diversi azzurri possono ambire al podio : Venerdì scatterà a Doha (Qatar) il primo Grand Prix di spada della stagione. Le due tappe di Coppa del Mondo fin qui disputate hanno visto diversi outsider salire sul podio e anche in questo appuntamento ci aspettiamo una gara aperta, con tanti pretendenti al successo. Tra questi spicca sicuramente il francese Yannick Borel, che tornerà in pedana dopo aver salto le prime due gare. Il campione iridato ed europeo in carica proverà a lasciare ...