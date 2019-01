Spazio | Vega C | successo per test di qualifica del motore P120C

Spazio - Vega fa 13 : i successi del lanciatore dal cuore italiano : Vega è il lanciatore europeo progettato, sviluppato e realizzato in Italia da Avio attraverso la controllata ELV (partecipata al 30% da ASI). È un vettore dell’Esa per collocare piccoli satelliti nell’orbita terrestre bassa LEO (tra 300 e 1.500 km dalla Terra), satelliti per uso istituzionale e scientifico, per l’osservazione della Terra ed il monitoraggio dell’ambiente. Realizzato per il 65% nello stabilimento Avio di ...