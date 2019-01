PC Building Simulator è disponibile da oggi su Steam

gamerbrain

: PC Building Simulator disponibile su Steam: assembla il PC dei tuoi sogni! - ItaliaTopGames - italiatopgames : PC Building Simulator disponibile su Steam: assembla il PC dei tuoi sogni! - ItaliaTopGames - Usoppking : Mi è piaciuto un video di @YouTube: - QuelTaleGabry : SISTEMIAMO UN PO DI PC - Pc Building Simulator -

(Di mercoledì 30 gennaio 2019) Dopo un breve periodo in Early Access di grande successo, PCal prezzo di 19,99 € su. Per l’occasione si sono aggiunti alla già impressionante lista di aziende produttrici i cui componenti compaiono nel gioco, anche NVIDIA, Deepcool e Thermaltake.PCdaCon questo aggiornamento le opzioni e le configurazioni a disposizione sono tali da rappresentare una simulazione sempre più prossima alla realtà. PCvanta al momento una valutazione utente “molto positiva” su, grazie a più di 5000 recensioni della sua community di appassionati. Il termine della fase di AccessoAnticipato non significa anche la fine del supporto degli sviluppatori e The Irregular Corporation prevede di inserire nel gioco altre aziende ...