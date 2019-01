Maxi blitz antidroga | in manette anche un Casamonica

Roma - blitz contro il clan Casamonica : Maxi sequestro da 2 - 4 milioni di euro : La guardia di finanza di Roma ha effettuato un maxi sequestro di beni ai danni del clan Casamonica -Guglielmi , per un totale di 2,4 milioni di euro . Dalle indagini è emersa una sproporzione tra le ...

Guerra ai parcheggiatori abusivi - Maxi blitz davanti agli ospedali : Blitz contro i parcheggiatori abusivi nelle aree ospedali ere della zona collinare di Napoli, dove la sosta illegale aumenta di circa il 10% in termini di presenze di auto soprattutto nei week end. L'...

Racket a colpi di bombe ad Afragola : in corso Maxi blitz con cento uomini : Una vasta operazione interforze con modalità Alto Impatto è in corso ad Afragola , nell'entroterra a Nord di Napoli, dove nelle ultime settimane si sono ripetuti attentati estorsivi contro esercizi ...

Traffico illecito rifiuti - Maxi blitz nel Lazio : maxi operazione dei carabinieri nel Lazio contro il Traffico illecito di rifiuti : 15 gli arresti , sei in carcere e nove ai domiciliari, nell'ambito dell'inchiesta che vede complessivamente 57 ...

Napoli - Maxi blitz nella movida di Chiaia : multe per migliaia di euro : Gli agenti dell'unità operativa Chiaia della polizia municipale hanno effettuato una vasta operazione a contrasto dell'abusivismo commerciale. In particolare, in piazza Trieste e Trento un bar e un ...