Le copie fisiche di Metro Exodus per PC saranno distribuite con un codice per l' Epic

Pokémon Let's Go Pikachu! e Evee! va a ruba in Giappone : vendute oltre 600 mila copie fisiche nei primi tre giorni : Come sottolineato ieri dall'analista NPD Mat Piscatella, potremmo aver sottovalutato il lancio di Pokemon: Let's Go Pikachu! e EEvee!, il nuovo titolo per Nintendo Switch che oltre a ricevere una discreta accoglienza dalla stampa specializzata sta letteralmente andando a ruba in Giappone.Come riporta Gematsu, nel paese del sol levante il gioco ha venduto nei suoi primi tre giorni dal lancio 664.198 copie fisiche. Questo numero include le vendite ...