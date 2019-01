' Vini & valzer' lirici con Enrico Pieranunzi

Accordi&Disaccordi - Paragone (M5s) : “Caso SalVini-Diciotti? Noi non abbiamo mai negato alla giustizia nessuno : andiamo in linea. E anche la Lega potrebbe sorprendere tutti” : “Caso Salvini-Diciotti? Credo che già Matteo Salvini abbia deciso di non sottrarsi al processo, quindi il problema neanche si pone. Noi non abbiamo mai negato alla giustizia un ministro, un parlamentare, quindi noi del M5S andiamo in linea. anche la Lega potrebbe sorprendere tutti e votare sì, qualcuno gli sta regalando una prateria elettorale, una campagna elettorale già fatta”. Gianluigi Paragone, senatore del Movimento 5 Stelle, ...

Accordi&Disaccordi - Alfonso Bonafede su Nove : “Non sarei andato alla cena con magistrati e politici Pd dove è andato SalVini” : “Io non sono stato invitato alla cena in cui erano presenti vari magistrati, esponenti dell’ala renziana del Pd e il ministro dell’Interno Matteo Salvini. Non c’è stato nemmeno alcun messaggio con Annalisa Chirico, la giornalista del Foglio organizzatrice dell’evento. Io, mentre si svolgeva quella cena con costi elevatissimi, mi trovavo a San Vittore per un’iniziativa dei detenuti con Ornella Vanoni e la Triennale ...

Se SalVini - Bonafede & co. sbagliano come faceva Renzi : Hanno criticato in molti, negli ultimi giorni, su diverse testate giornalistiche e sui social, prima l’accoglienza di Cesare Battisti all’aeroporto di Ciampino, da parte di Matteo Salvini e di Alfonso Bonafede, poi il video postato da quest’ultimo su Facebook, un cortometraggio con uno stile, un commento musicale e un montaggio tipici del più trito marketing emozionale, quello da cui oggi persino i bambini riescono a prendere ...

Di Battista : "Perché SalVini a cena con Boschi & Co.?" : Questa sera Matteo Salvini prenderà parte ad una cena organizzata dall'associazione 'Fino a prova contraria', che ha come mission quello di proporre e sostenere una "giustizia giusta", partendo dalla consapevolezza che in Italia non esisterebbe un sistema giudiziario equo ed imparziale. A questa cena parteciperanno 250 ospiti, tra i quali una nutrita schiera di magistrati - compresi cinque procuratori capo - oltre ad avvocati, professionisti, ...

Decreto SalVini - nell’Anci vince l’unità. Sconfitto l’ideologismo di Orlando & Co : I Comuni devono mantenere il loro ruolo naturale di interlocutore "attivo" del governo centrale, nella consapevolezza della fedeltà allo Stato. Il Decreto Salvini potrebbe mostrare problemi applicativi? Non so ma se ne discuta all'interno dell'associazione, in modo collegiale e senza il filtro malato dell'ideologia, valorizzando quell'unità tra diversi che è il valore dell'Anci (Associazione Nazionale Comuni d'Italia).Gli ...

In Edicola sul Fatto Quotidiano del 8 gennaio : Di Maio&Di Battista in gilet giallo. SalVini in Polonia e i suoi dai nazi : Europee 2019 M5S, Di Maio e Di Battista si infilano il gilet giallo La strategia per il voto – “Non mollate, vi aiutiamo sul web con Rousseau”. La mossa del capo politico per avviare contatti con i manifestanti francesi di Luca De Carolis Achtung referendum di Marco Travaglio Se i 5Stelle vogliono fare un danno a se stessi e soprattutto all’Italia, non hanno che da tirare diritto con la riforma costituzionale sul referendum ...

Accordi&Disaccordi - Matteo SalVini su Nove : “Quando ho tempo guardo su Youtube i vecchi video di Berlinguer” : Una passione per le vecchie tribune politiche e per Enrico Berlinguer. Lo ha confessato Matteo Salvini, ospite dell’ultima puntata di “Accordi&Disaccordi”, il programma tv realizzato da Loft Produzioni e condotto da Andrea Scanzi e Luca Sommi, in onda su Nove. “Le piaceva Enrico Berlinguer?”, chiede Scanzi. “Molto, ogni tanto vado su Youtube non solo a guardarmi Berlinguer, ma anche Moro, Almirante – ...

Accordi&Disaccordi - Matteo SalVini su Nove : “Con Gattuso ci siamo chiariti - ho reagito da tifoso non da ministro” : Rino Gattuso e Matteo Salvini hanno fatto pace. Dopo il duro botta e risposta del 25 Novembre scorso, in occasione dell’1 a 1 con la Lazio, quando l’allenatore del Milan si era risentito per le parole del vicepremier (“Fossi stato in Gattuso avrei fatto qualche cambio”) e aveva risposto: “Con tutti i problemi che ci sono, Salvini si lamenta perché non ho fatto cambi. Se ha tempo di pensare al calcio, siamo messi ...

Accordi&Disaccordi - SalVini su Nove : “Caso Spataro? Ho twittato dopo aver ricevuto il comunicato di ‘indagine effettuata’” : Nulla da rimproverarsi sul caso Spataro: “Ho twittato a operazione effettuata”. Così Matteo Salvini, ospite dell’ultima puntata di “Accordi&Disaccordi”, il programma tv realizzato da Loft Produzioni e condotto da Andrea Scanzi e Luca Sommi, in onda su Nove, torna sulla polemica che lo ha visto protagonista insieme al procuratore di Torino Armando Spataro che, alcuni giorni fa si era “lamentato con lei ...

Accordi&Disaccordi - SalVini su Nove : “Sono antifascista e anticomunista - CasaPound non è il mio modello” : “antifascista e anticomunista, lontano dal modello di CasaPound”. Alla vigilia della manifestazione ‘Prima gli italiani’ di domani in piazza del Popolo a Roma, Matteo Salvini, ospite dell’ultima puntata di “Accordi&Disaccordi”, il programma tv realizzato da Loft Produzioni e condotto da Andrea Scanzi e Luca Sommi, in onda su Nove, dà un’insolita versione di se stesso. “Cosa pensa del ...

Accordi&Disaccordi - ospite il vicepremier e ministro dell’Interno Matteo SalVini su Nove venerdì 7 dicembre alle 22.45 : Ultima puntata dell’edizione record (oltre mezzo milione di telespettatori la scorsa settimana) di “Accordi&Disaccordi”: venerdì 7 dicembre alle 22.45, subito dopo il live di “Fratelli di Crozza”, sul Nove di Discovery Italia si chiude il talk d’approfondimento sull’attualità condotto da Andrea Scanzi e Luca Sommi. ospite dell’ultima puntata di questa stagione è il ministro dell’Interno e vicepremier Matteo Salvini. Il leader del ...

Boldrini - Saviano & Co. "testimonial" della Lega : la campagna di SalVini : Da Laura Boldrini a Roberto Saviano. Ma anche Fabio Fazio, Chef Rubio, Asia Argento, Oliviero Toscani, Fabrizio Corona, Elsa Fornero e persino Emmanuel Macron. Tutti testimonia - a loro insaputa - della manifestazione "Prima gli italiani, #dalleparoleaifatti" che la Lega ha indetto per l'8 dicembre.Al grido dello slogan "Lui non ci sarà" o "Lei non ci sarà", Matteo Salvini chiama a raccolta i cittadini perché scendano in piazza a Piazza del ...

Accordi&Disaccordi - Travaglio su Nove : “M5S malato di ‘annuncite’ per inseguire SalVini” : Marco Travaglio mette in guardia dai rischi della campagna elettorale permanente. Ad ‘Accordi&Disaccordi’, il venerdì alle 22:45 su Nove, i conduttori Luca Sommi e Andrea Scanzi s’interrogano sulla deriva della comunicazione politica. “Non è che anche il m5s ha messo su quella smania di annunciare come i governi precedenti?”, chiede Sommi. “Certo, si fanno continuamente prendere dal panico dei ...

I risparmiatori beffati diventano il 'vincolo interno' di SalVini & Co. : Roma. Il governo di coalizione M5s-Lega dovrà sperare che i mercati siano più irrazionali che ragionevoli. I commenti del vicepremier e leader leghista, Matteo Salvini, suggeriscono che il governo è ...