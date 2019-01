Vaticano: molestie, si dimette Geissler

: #Vaticano Molestie a donna, si dimette prete Sant'Uffizio - Agenzia_Ansa : #Vaticano Molestie a donna, si dimette prete Sant'Uffizio - sergiofumich : Vaticano: molestie a donna, si dimette prete Sant'Uffizio - Cronaca - ANSA - RadioLondra_ : Vaticano: molestie a donna, si dimette prete Sant'Uffizio -

Padre Hermann,53 anni,austriaco, capo ufficio della Congregazione per la dottrina della fede, ha dato le dimissioni,accolte dal dal Cardinale prefetto, Luis Ladaria. L'alto prelato austriaco era stato accusato da una donna dinel 2009. "Ho fatto questo passo per limitare il danno già arrecato alla Congregazione", ha detto,il quale ribadisce che l'accusa non è vera, chiedendo la continuazione del processo canonico iniziato, riservandosi azioni legali.(Di martedì 29 gennaio 2019)