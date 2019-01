calcioweb.eu

: #Scudetto, crolla la quota della #Juventus - CalcioWeb : #Scudetto, crolla la quota della #Juventus -

(Di martedì 29 gennaio 2019) L’ultima giornata del campionato di Serie A ha dato importanti indicazioni, laha allungato in classifica sul Napoli. La vittoria in rimonta sulla Lazio ha avvicinato sempre di più allo scoperto, almeno secondo quanto riportano i bookmaker. Grazie al 2-1 dell’Olimpico lasi porta a +11 sul Napoli, il club azzurro fermato sullo 0-0 dal Milan, laè clamorosamenteta: sul tabellone 888sport.it si gioca a 1,02, secondo i bookie il campionato può considerarsi già chiuso, gli azzurri scivolano da 12,00 a 21,00. Malissimo l’Inter, battuta dal Torino e ora a 8 punti dal secondo posto: la squadra di Spalletti ora vale 200 volte la posta, praticamente impossibile tornare in corsa.SCARICA GRATIS L’APP DI CALCIOWEB PER ESSERE SEMPRE AGGIORNATO IN TEMPO REALE LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SEMPRE AGGIORNATE SU CALCIOWEBL'articolola ...