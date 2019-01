optimaitalia

: Il testo di Solo Una Canzone degli Ex-Otago, l'amore indie e l'Instore tour di febbraio @exotago… - OptiMagazine : Il testo di Solo Una Canzone degli Ex-Otago, l'amore indie e l'Instore tour di febbraio @exotago… - cliffordnnected : RT @hautevilles: Sulla questione 'scendi il cane', 'esci i surgelati' ecc. vorrei dire solo che la Crusca non ha legittimato un bel niente,… - EnzaPalaz : @scristicchi @SanremoRai @SonyMusicItaly Ho avuto i brividi solo a leggere il testo figuriamoci quando ascolterò la… -

(Di martedì 29 gennaio 2019)Il palco dell'Ariston ospita ancora una volta una delle band più importanti della scenaitaliana:UnaEx-racconta l'amore che sarà presente anche nell'album "Corochinato" in uscita l'8 marzo. Gli Ex-sono una band genovese nata nel 2002 e già al sesto album in studio. Il loro-pop è intriso di sentimento e scelta accurata dei suoni, ma soprattutto di forti messaggi come avevano precisato anche in occasione dell'annuncio della pubblicazione del nuovo album: «Dentro ci si trova sicuramente moltoanni '90. È un disco libero che parla di noi in maniera semplice delle cose comuni». Soprattutto "Corochinato" è stato ribattezzato dalla stessa band come un "pop contenitore di messaggi".UnaEx-è un brano dalle sonorità ruvide arricchite dalla maestosità dell'orchestra, con unche prende in esame l'amore nel suo ...