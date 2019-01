Celentano show | polemiche su Giovanni Storti | ' Pullman migranti come treni degli ebrei'

"I pullman di migranti come i treni per gli ebrei". Lo show di Celentano nella bufera : nella terza puntata di Adrian , Adriano Celentano ha deciso di cantare . Prima si è confessato, ancora, con 'padre' Nino Frassica , 'Padre mi perdoni, ho peccato. Ho fatto peggio di una settimana fa, ...

"Quei pullaman di migranti mi fa pensare ai treni dei nazisti". Lo show di Celentano nella bufera : nella terza puntata di Adrian , Adriano Celentano ha deciso di cantare. Prima si è confessato, ancora, con 'padre' Nino Frassica , 'Padre mi perdoni, ho peccato. Ho fatto peggio di una settimana fa, ...

Ex showmen ormai santoni Duello tv Grillo-Celentano : E lo farò ancora per altre sei puntate, fino a che non resterà un solo ascoltatore: lui salverà il mondo'. Mentre il compito di criticare l'attuale governo l'ha lasciato a Giovanni Sorti, che arriva ...

Adrian - Celentano fa il miracolo e canta ("Ho sabotato scientemente gli ascolti di Canale 5"). Ma lo show è ormai di Nino Frassica : miracolo ad Adrian: Celentano non solo è apparso in pubblico al Teatro Camploy di Verona nello show che precede il cartoon, ma si è messo anche a cantare.Tutto inizia con la solita apertura affidata a Nino Frassica, stasera veramente in grande spolvero e che forse avrebbe meritato un one man show tutto suo.prosegui la letturaAdrian, Celentano fa il miracolo e canta ("Ho sabotato scientemente gli ascolti di Canale 5"). Ma lo show è ormai ...

Adrian - Maurizio Costanzo stronca lo show di Celentano : 'Presuntuoso e predicatorio' : Domani, lunedì 28 gennaio, tornerà in onda Adrian, la serie evento di Adriano Celentano. Le due puntate, che sono state introdotte da un mini spettacolo, andate in onda il 21 e il 22 gennaio, sono state notevolmente criticate. Il comportamento di Adriano Celentano, infatti, non è piaciuto ai telespettatori da casa e anche ad alcuni colleghi del mondo dello spettacolo. Tra questi, uno tra i più critici è stato Maurizio Costanzo. Il giornalista è ...

Adrian - Maurizio Costanzo stronca lo show di Adriano Celentano : “Presuntuoso e predicatorio” : “Inevitabile parlare del programma Adrian, andato in onda il 21 e il 22 gennaio, in prima serata su Canale 5. Ci sono state molte polemiche. Alcuni momenti del programma mi sono parsi interessanti, anche se, inevitabilmente, Celentano è sempre un po’ predicatorio e un po’ presuntuoso“. Così Maurizio Costanzo commenta su Libero le prime due puntate di Adrian, lo show di Adriano Celentano in onda su Canale 5. Il programma ...

Adrian - Rosita Celentano la spara grossissima : "Cosa è diventato mio padre dopo lo show" : "Mio padre è soddisfatto, non è dispiaciuto. Non è ancora il momento di fare un bilancio perché questo progetto è agli inizi, mancano ancora diverse settimane... Solo una cosa è certa: con Adrian Celentano è diventato immortale". Non usa mezze parole Rosita Celentano per commentare, in un’intervista

Adrian - Rosita Celentano la spara grossissima : 'Cosa è diventato mio padre dopo lo show' : 'Mio padre è soddisfatto, non è dispiaciuto. Non è ancora il momento di fare un bilancio perché questo progetto è agli inizi, mancano ancora diverse settimane... Solo una cosa è certa: con Adrian ...

Adrian - "mica scema Michelle Hunziker" : voce clamorosa sulla fuga dallo show di Celentano : Il caso televisivo che ha tenuto banco nelle ultime 24 ore (abbondanti) è quello che vede al centro Michelle Hunziker, che ha disertato (con veemente polemica) Adrian, lo show orchestrato da Adriano Celentano in due serate su Canale 5. Spettacolo al centro di infinite polemiche, sospetti e retroscen

Adrian - 'mica scema Michelle Hunziker' : voce clamorosa sulla fuga dallo show di Celentano : Il caso televisivo che ha tenuto banco nelle ultime 24 ore , abbondanti, è quello che vede al centro Michelle Hunziker , che ha disertato , con veemente polemica, Adrian , lo show orchestrato da ...

Adrian - lo show di Celentano fa infuriare i napoletani : Mediaset gioisce per gli ascolti : Adrian, in particolare la prima parte dello show di Adriano Celentano, ha fatto ascolti tv non indifferenti. Nonostante i quasi 6 milioni di telespettatori portati a casa, però, ci sono stati anche molti commenti negativi. Sebbene i dati auditel abbiamo giocato a favore del ‘Molleggiato’, la fiction La Compagnia del Cigno si è aggiudicata la vittoria di ascolti e, quindi, a conti fatti, il progetto del cantante non è stato vincente come si ...

Adrian - la rabbiosa polemica contro lo spot dello show di Celentano : insurrezione contro Mediaset : Scoppia l'ultima polemica su Adrian , il racconto-graphic novel di Adriano Celentano su Canale 5 al centro di mille rumors, accuse e defezioni. Quale ultima polemica? Presto detto, quella relativa al ...

Adrian - lo show di Adriano Celentano sparito dal sito di Mediaset : cosa c'è dietro all'ultimo mistero : Impossibile rivedere Adrian . Il cartone animato ideato da Adriano Celentano non è disponibile, come tutti gli altri programmi andati in onda su Canale 5, sul sito di Mediaset. Chi ha provato a ...

Adrian - cosa non torna sullo show di Adriano Celentano : quel pesantissimo "dettaglio" - durante la diretta : La cosa curiosa di Celentano è che se la tira molto quando lo vedi in carne ed ossa, e lo fa anche ora che ha superato gli 80 anni (81, per la precisione), e figuriamoci se non lo fa anche in versione cartone animato, e se ne frega tantissimo se gli dicono «piantala che c' hai una certa età» perché