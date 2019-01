Spagna | il piccolo eroe Cristian Fernandez Salva la vita a un avversario in campo | ' L' ho

Spagna : centinaia di persone al funerale del piccolo Julen : Si sono tenuti oggi a Totalan, vicino a Malaga, i funerali di Julen Rosello, il bimbo di 2 anni morto dopo essere caduto in un pozzo di prospezione lungo 100 metri e largo 25 centimetri: il corpo è stato recuperato ieri dopo quasi due settimane. La piccola bara bianca è stata inumata nel cimitero di San Juan a Malaga. Julen sarebbe stato sepolto accanto al fratello Oliver, morto nel 2017 a soli 3 anni per un attacco cardiaco. Alla cerimonia ...

Spagna - l’autposia svela com’è morto il piccolo Julen : Il corpo del piccolo Julen, il piccolo di 2 anni precipitato in un pozzo nei pressi di Malaga il 13 gennaio e ritrovato cadavere la notte scorsa, presenta un “trauma cranio-encefalico importante” e “molteplici traumi compatibili con la caduta“. Sono i primi risultati dell’autopsia che si e’ conclusa questo pomeriggio nell’Istituto di Medicina Legale di Malaga. Il bimbo e’ morto il giorno stesso ...

Spagna - trovato morto il piccolo Julen : il bambino di 2 anni era caduto in un pozzo 13 giorni fa vicino a Malaga : Non ce l’ha fatta il piccolo Julen: i soccorritori l’hanno raggiunto all’1.25 di stanotte dopo 13 giorni di scavi senza sosta nel pozzo dove è caduto il 13 gennaio a Totalan, una località vicino a Malaga, ma il bimbo era senza vita. “Disgraziatamente… nonostante tanti sforzi da parte di tanta gente, non è stato possibile…#RIPJulen”, ha twittato la Guardia Civil, rivolgendo ai familiari “le più sincere ...

