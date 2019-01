Periodo di prova a tempo determinato e indeterminato nel ccnl commercio

Xbox Game Pass : Come attivare il Periodo di prova GRATIS e il mese ad un euro : Se avete acquistato di recente una Xbox One, dovete sapere che Microsoft mette a disposizione di tutti un servizio chiamato Game Pass, il quale offre la possibilità di giocare numerosi titoli ogni mese al costo di 9,99€. Quest’oggi vedremo Come attivare il periodo di prova gratuito che varia da 14 giorni a 31 giorni e un mese al costo di un solo euro, soluzioni ideali se volete valutare il servizio prima di decidere se ...