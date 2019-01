L’Isola dei famosi evita lo scontro con Sanremo | ecco quando va in onda

Francesco Monte querela Eva Henger per il cannagate alL’Isola dei Famosi : Un epilogo tardivo ma clamoroso del noto ‘cannagate” della scorsa edizione dell’Isola dei Famosi. Eva Henger ha ricevuto la notifica della querela di Francesco Monte nei suoi confronti. Lo ha rivelato a Barbara D’Urso nel corso di Domenica Live, promettendo di tornare in settimana nel salotto pomeridiano di Mediaset per raccontare ulteriori dettagli. “Ora non sono più sotto contratto con la Magnolia, dunque potrò ...

L’Isola dei Famosi - l’indiscrezione in diretta a a Barbara D’urso : “Taylor Mega fa la escort” : “Taylor Mega fa la escort”. È l’insinuazione fatta in diretta su Canale 5 da uno degli ospiti di Barbara D’Urso a Pomeriggio 5. In studio c’erano il giornalista Carlo Mondonico, l’ex gieffino Salvo Veneziano, Lory Del Santo, Mercedesz Henger, Laura Maddaloni, Gianfranco Pelegri, e Grecia Colmenares. Si stava discutendo dell’Isola dei Famosi e, in particolare, della prorompente concorrente friulana, Taylor ...

Jo Squillo - il motivo dell’assenza alL’Isola dei Famosi : colpita da due gravi lutti in poco tempo : L’Isola dei Famosi è cominciata. La nuova edizione del reality condotto da Alessia Marcuzzi ha debuttato giovedì 24 gennaio in prima serata su Canale 5 e, a giudicare dai dati Auditel diffusi il giorno successivo, non è stata seguitissima. L’Isola ha infatti dovuto fare i conti con la collaudata fiction su Raiuno ‘Che Dio ci aiuti 5’ con protagonista Elena Sofia Ricci nei panni di suor Angela ed è stata proprio quest’ultima ad avere la meglio ...

La Dottoressa Giò chiude in anticipo e lascia la domenica sera a L’Isola dei Famosi 2019 : “Grande gesto di Barbara d’Urso” : Mediaset liquida come "un grande gesto" l'ennesima fuga di Barbara d'Urso che dopo essersi liberata dello scontro con domenica In di Mara Venier, spostando domenica Live alle 17.00, adesso fa lo stesso con La Dottoressa Giò. Per i più cattivi i cambiamenti sono dovuti proprio ai bassi ascolti registrati dalla fiction con la conduttrice, per altri, come i vertici Mediaset e i fan della d'Urso, si tratta solo di generosità per la grande famiglia ...

L’Isola dei Famosi cambia giorno : Marcuzzi al posto di Barbara D’Urso : L’Isola dei Famosi con Alessia Marcuzzi cambia giorno di messa in onda e raddoppia Mediaset ha annunciato che L’Isola dei Famosi cambia giorno di messa in onda. A dispetto di quanto inizialmente previsto, il reality show di Alessia Marcuzzi non sarà trasmesso durante la settimana del Festival di Sanremo di Claudio Baglioni e per questo motivo le puntate raddoppieranno e andranno in onda a distanza di pochi giorni l’una ...

Canale 5 : L’Isola dei Famosi evita Sanremo e si sposta alla domenica. Il finale della Dottoressa Giò anticipa al martedì : Isola dei Famosi 2019 Cambio di programmazione a Canale 5. A dispetto di quanto inizialmente previsto, l’Isola dei Famosi non si scontrerà con il Festival di Sanremo e andrà in onda di domenica, raddoppiando il numero di puntate in una settimana. Confermato il secondo appuntamento di giovedì 31 gennaio, Mediaset annuncia che appena tre giorni dopo – domenica 3 febbraio – andrà in onda la terza puntata del reality condotto da ...

Jo Squillo - morti entrambi i genitori : vero motivo assenza alL’Isola dei Famosi : Grave lutto per Jo Squillo, morti i genitori: ecco perché è stata assente all’Isola dei Famosi 2019 Sono morti i genitori di Jo Squillo: questa è la vera ragione per cui ha deciso di non partecipare all’Isola dei Famosi. Almeno per il momento. Perché, con la sua ultima intervista rilasciata a Novella 2000, si intuisce […] L'articolo Jo Squillo, morti entrambi i genitori: vero motivo assenza all’Isola dei Famosi proviene ...

Taylor Mega prima e dopo i ritocchini estetici : l’eclatante trasformazione della naufraga de L’Isola dei Famosi [GALLERY] : Taylor Mega, neo naufraga de L’Isola dei Famosi 14, è rifatta? La bellissima fidanzata di Tony Effe prima e dopo l’intervento del chirurgo estetico Taylor Mega, nonostante il suo successo sui social network, vuole tentare anche di sfondare nel mondo dello spettacolo. La bellissima ex fiamma di Briatore, Corona e Sfera Ebbasta è una delle protagoniste de L’Isola dei Famosi 14. dopo la sua prima apparizione in tv però, ...

Barbara d’Urso insultata da un concorrente delL’Isola dei Famosi : L’Isola dei Famosi: un concorrente ha offeso Barbara d’Urso Ieri sera è iniziata la nuova edizione dell’Isola dei Famosi, e ne sono già successe di tutti i colori tra polemiche e gaffe. Finita qua? Nemmeno per sogno perchè poco fa Selvaggia Lucarelli ha scoperto sui social alcuni post scritti da un concorrente del reality che hanno creato un bel ginepraio. Lui chi è? Johan Vitale, il quale, un anno fa, ha insultato Barbara ...

Jo Squillo : morti i genitori. Salta L’Isola dei Famosi? : L’Isola dei Famosi: Jo Squillo in lutto per la morte dei suoi genitori Nella prima puntata de L’Isola dei Famosi tutti i naufraghi sono sbarcati sulle spiagge di Cayos Cochinos, tranne una: Jo Squillo. Durante la serata, la conduttrice Alessia Marcuzzi ha dichiarato che la cantante meneghina ha dato forfait all’ultimo minuto. Un problema famigliare improvviso l’ha costretta a restare in Italia. Come rivelato da Novella ...

Taylor Mega - polemica alL’Isola dei famosi : Massimo Boldi interviene : Taylor Mega travolta dalla polemica all’Isola dei famosi: la sua partecipazione al reality fa parte di una strategia? Le accuse Al centro della polemica già durante la prima puntata dell’Isola dei famosi c’è finita Taylor Mega. La naufraga, che prima di partire per l’Honduras ha pubblicato un video su Instagram dove affermava che non sarebbe […] L'articolo Taylor Mega, polemica all’Isola dei famosi: Massimo ...

Ascolti tv - Che Dio ci aiuti batte l’esordio de L’Isola dei famosi 2019 : Si ferma a poco più di 3 milioni l’esordio della nuova edizione de L’isola dei famosi, che conquista 3 milioni 62mila telespettatori con il 18,27%, mentre a conquistare la prima serata del 24 gennaio è la fiction di Rai1 Che Dio ci aiuti 5 con 5 milioni 215mila telespettatori e il 22% di share. In particolare, 5 milioni 575mila telespettatori per il primo episodio, con il 21,40% di share, e 4 milioni 848mila telespettatori per il ...

Ascolti tv giovedì 24 gennaio - ecco com’è andato l’esordio delL’Isola dei Famosi : Alessia Marcuzzi ieri in sfida contro Elena Sofia Ricci Serata di grandi sfide a colpi di share quella di ieri, giovedì 24 gennaio 2019. Su Rai1 l’appuntamento era con la fiction Che Dio ci aiuti. La nuovo puntata della serie con Elena Sofia Ricci, giunta ormai alla quinta edizione, ha tenuto davanti al teleschermo 5.575.000 […] L'articolo Ascolti tv giovedì 24 gennaio, ecco com’è andato l’esordio dell’Isola dei ...

