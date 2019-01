Sassuolo-Cagliari 3-0 | pagelle e tabellino

Sassuolo Cagliari 3-0 - per gli emiliani a segno Locatelli - Babacar e Matri : Torna al successo il Sassuolo che non centrava i tre punti dal 16 dicembre contro il Frosinone. Dopo il bel pari con l'Inter a San Siro la squadra di Zerbi regola 3-0 il Cagliari (una sola vittoria e 5 pari nelle ultime 11 gare) con una prova matura e intelligente. Vola a 29 punti e nella parte di s

Highlights Sassuolo-Cagliari 3-0 : VIDEO - gol e sintesi. Locatelli - Babacar e Matri stendono i sardi : Il Sassuolo ha battuto il Cagliari nel primo anticipo della ventumesima giornata di Serie A per 3-0, grazie alle reti di Locatelli e Babacar (rigore) nel primo tempo e di Matri nella ripresa. I neroverdi salgono a quota 29, mentre i sardi restano fermi a 21 punti in classifica. Di seguito le immagini delle reti dei neroverdi. IL VANTAGGIO FIRMATO DA Locatelli ?????? ???????? : ?????? 1 × 0 ??????? .. ????? ????? ??????? .. ...

Tris Sassuolo - Cagliari ko : Il Cagliari rumina gioco ma si tiene lontano dalla zona calda nei pressi di Consigli e solo per dovere di cronaca si può registrare al 27' un tentativo di Barella, che in precedenza era stato anche ...

Sassuolo-Cagliari 3-0 : gol di Locatelli - Babacar e Matri : Il primo anticipo della 21ª giornata del campionato di Serie A vede la vittoria del Sassuolo che travolge il Cagliari 3-0. Le reti: nel primo tempo con Locatelli e Babacar, dopo discussione con ...

Apoteosi Sassuolo : De Zerbi e soci distruggono il Cagliari - Babacar e Berardi litigano per un rigore : Sassuolo e Cagliari si sono date battaglia al Mapei Stadium, i padroni di casa hanno avuto la meglio con un netto 3-0: in rete Locatelli, Babacar e Matri Non c’è stata partita in quel di Reggio Emilia tra Sassuolo e Cagliari. I padroni di casa non sembrano aver risentito dell’addio tanto chiacchierato di Boateng ed i suoi sostituti sono andati entrambi a segno. Dopo la rete di Locatelli in apertura infatti, il 3-0 per il ...

Anticipo serie A - Sassuolo-Cagliari 3-0 : 16.59 Netto successo casalingo del Sassuolo. I neroverdi la mettono subito in discesa.Al 9' Cragno respinge il radente dal limite di Berardi,Locatelli è lì pronto a mettere in rete.Punizione di Bourabia con Cragno che vola ad alzare sulla traversa.Ancora il portiere sardo pronto sulla deviazione ravvicinata di Babacar. Nel recupero (49') rigore per il Sassuolo (Srna aggancia Djuricic) che Babacar trasforma.Sardi poco convincenti anche nella ...

formazioni ufficiali SASSUOLO, 4-3-3, : Consigli; Lirola, Magnani, Peluso, Rogerio; Bourabia, Magnanelli, Locatelli; Berardi, Babacar, Djuricic. All.: De Zerbi CAGLIARI, 4-3-1-2, : Cragno; Srna, ...

