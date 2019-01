Marcialonga 2019 | orario d’inizio e come vederla in tv Il programma e l’elenco dei

oasport

(Di sabato 26 gennaio 2019) Domani, domenica 27 gennaio scatterà alle ore 8.00 a Moena la 46ma edizione della, tradizionale gran fondo italiana che fa parte del circuito Visma Ski Classics. Si arriverà a Cavalese dopo 70 km: i migliori arriveranno attorno alle ore 11.00. Saranno rappresentati 33 Paesi per un totale di oltre 7500 iscritti.Tra i grandi campioni degli altri sport saranno al via Paolo Bettini, Antonio Rossi, Cristian Zorzi e Jury Chechi, ma ci sarà anche, ad esempio, Francesco Toldo. Tra i pretendenti al successo finale però vanno segnalati Petter Eliassen, Simen Oestensen e Morten Eide Pedersen, ai primi posti della classifica delle gran fondo, ma ci saranno anche il campione in carica Ilya Chernousov e, guardando in casa Italia, Mauro Brigadoi e Francesco Ferrari.Tra le donne favorita la svedese Britta Johansson Norgren, saranno della gara anche Astrid Oyre Slind, Katerina Smutna, ...