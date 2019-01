Collisione tra #elicottero #eliski e aereo da turismo francese: 7 morti sul #Rutor

laragnatelanews

(Di sabato 26 gennaio 2019)Latra il piccoloda– Jodel D140F che era partito da Megève in Francia – e l’elicottero dell’eliski è avvenuta ieri verso le 16 sopra il ghiacciaio del Rutor in Valle D’Aosta presso La Thuile. L’impatto a circa cento metri dal suolo quando, secondo le ipotesi ancora da accertare, l’in discesa si sia scontrato contro l’elicottero, sul rotore, mentre era in risalita per tornare alla base.Durante l’incontro stampa Paolo Comune, guida e capo del soccorso alpino valdostano ha confermato che i rottami dell’elicottero sono sparsi per un raggio di 400 metri. La richiesta di soccorso è arrivata alle 16.01 alla centrale operativa dell’aeroporto Corrado Gex da parte di una delle guide che fanno parte dello staff della Gmh, la società aerea che organizza anche l’eliski.Durante la chiamata ...