Panico a bordo dell'aereo - Urla Allah Akbar e si scaglia contro l'equipaggio : Panico a bordo di un aereo della Transavia in volo da Parigi verso la Tunisia. Un passeggero ha gridato 'Allah Akbar' e si è scagliato contro i membri dell'equipaggio. Il volo della Transavia dalla ...

Svizzera : Urla "Allah Akbar" - multa salatissima : Il senso di panico scaturito dagli attacchi terroristici che hanno colpito l'Occidente si è diffuso a macchia d'olio, generando un clima di tensione, a volte addirittura eccessivo. È quanto può ...

Entra in chiesa e Urla 'Allah' - panico a messa Natale nel Bresciano : Entra in chiesa urlando 'Allah' e pronunciando frasi in arabo. Tanto e' bastato per scatenare il panico tra i fedeli a Maclodio (Brescia) che hanno dovuto interrompere la messa di mezzanotte per l'irruzione di un uomo di origine marocchina. Alcuni ragazzi sono riusciti a spingere l'uomo fuori dalla chiesa, aiutati dal sindaco che ha chiesto l'intervento dei carabinieri. Il 35enne è stato fermato e portato in ...

Strasburgo - Cherif Urla "Allah akbar" e spara. E al tassista : "Ne ho uccisi 10" : Cherif Chekatt ha urlato 'Allahu Akbar', poi ha estretto la pistola è ha iniziato a sparare sulla folla. In un istante il terrore negli occhi delle persone che stavano passeggiando tranquillamente per ...

