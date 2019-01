La storia di Via Tal dei Tali a Concorezzo

Trump rinvia il discorso sullo stato dell'Unione. È la prima volta nella storia americana : Donald Trump cede alla speaker della Camera Nancy Pelosi e rinvia il discorso sullo stato dell'Unione a dopo la fine dello shutdown. Il presidente, che inizialmente pensava a una sede alternativa, ha riconosciuto che "non c'è alcun luogo che possa competere con la storia, la tradizione e l'importanza della Camera". È la prima volta che succede nella storia americana.As the Shutdown was going on, Nancy Pelosi asked me to give the ...

Rapito - forse venduto dallo StatoLa scomoda storia di Davide Cervia : Era il 12 settembre del 1990. Quel giorno sparì nel nulla Davide Cervia, militare esperto di guerra elettronica. Da allora non si hanno più sue notizie. Una cosa è certa: è stato Rapito, forse venduto a uno Stato straniero Segui su affaritaliani.it

Matera - un viaggio nella storia dell'uomo : Nelle pagine di cronaca della città trovano posto Greci, Romani, Longobardi, Normanni . In molti hanno tentato di prendere possesso del territorio Materano. Momenti di affermazione culturale si sono ...

Silvia Provvedi torna a parlare della storia con Corona : 'Con Fabrizio stavo bene' : Silvia Provvedi dopo l'esperienza al Grande Fratello Vip, attraverso una lunga intervista radiofonica, è tornata a parlare della storia vissuta con Fabrizio Corona. "Rifarei tutto quello che ho fatto con Fabrizio. Quando amo faccio ciò che mi dice il cuore e sarei ipocrita a dire il contrario", con queste parole un po' a sorpresa l'ex gieffina ha iniziato a raccontare alcuni dettagli inediti della relazione con l'imprenditore milanese. Tuttavia ...

Nba - la via giusta e quella sbagliata : il doppio ingresso di Harden nella storia : 'Marcare James Harden è estenuante: abbiamo svolto un buon lavoro contro di lui, a livello individuale e di squadra. Ma poi ho alzato gli occhi e per lui il tabellone indicava 38 punti...'. Evan Fourn

Al via 'I Martedì da Traiano' tra storia e archeologia : ... 26 febbraio, ; 'Il Colosseo dei cristiani' tenuto da Maria Paola Del Moro , 5 marzo, e l'incontro con Simon Pastor che parlerà de 'Gli spettacoli anfiteatrali come strumento di romanizzazione delle ...

Uomini e Donne : Riccardo dimentica Ida - storia archiviata - adesso con chi flirta : Riccardo Guarnieri di Uomini e Donne , dopo aver chiuso la storia con Ida Platano, con cui ha partecipato anche a Temptation Island quest'estate, vuole voltare pagina. Il Cavaliere del Trono Over, ...

De André - storia e segreti di Via del campo : «La musica era inizialmente descritta come 'del XVI secolo, tratta da una ricerca di Dario Fo ed Enzo Jannacci'. Solo molto più tardi Jannacci raccontò di aver fatto uno scherzo a De André presentandogli una musica sì medievale ma riarrangiata da lui». Questo è quello che si legge in uno dei tanti saggi dedicati a Fabrizio De André, che oggi ci manca da 20 anni. Effettivamente Jannacci cantò quella che in origine era La mia morosa la va alla ...

Roma : al via domani mostra ‘In viaggio con la storia del calcio’ : Roma – Apre domani, sabato 12 gennaio la mostra itinerante “In viaggio con la storia del calcio”, esposta nelle sale dell’ostello Litus di Ostia, nella sede della ex Colonia Vittorio Emanuele (ingresso via Cozza). La rassegna fa tappa ad Ostia ed oltre ad ospitare cimeli che riguardano il calcio mondiale, ospita anche oggetti particolari delle due squadre della Capitale, Roma e Lazio. La mostra si concluderà domenica 27 gennaio ed è ad ...

storia dell'incidente del viadotto per il quale è stato assolto l'ad di Autostrade : I video dei telefonini raccolti raccontano di un viaggio di ritorno allegro, con i passeggeri che scherzano, parlano, qualcuno canta anche. Tutto accade alle 19,30 di domenica 28 luglio 2013. Il bus Volvo bianco percorre l'autostrada A16 Napoli - Canosa, imboccata al casello di Benevento, per dirigersi verso Napoli e poi a Pozzuoli, dove la maggior parte dei viaggiatori risiede. Ma il pullman guidato da Ciro Lametta, partito da Pozzuoli 3 ...

“Romantic Road” : su Sky Arte la storia di un viaggio incredibile prodotta da Sharon Stone : Romantic Road, la storia incredibile e avventurosa di una coppia inglese che alla vigilia della pensione attraversa l’India su una Rolls Royce d’epoca del 1936, va in onda in prima visione assoluta e in esclusiva su Sky Arte (canale 120, 400 di Sky) venerdì 11 gennaio alle 21.15. Rupert Grey, avvocato inglese, filantropo e appassionato di fotografia ha trascorso decenni della sua vita professionale nei tribunali di Londra difendendo e ...

TV - Rai storia : viaggio nello Stretto di Messina tra mito - natura - letteratura e storia : Un viaggio nello Stretto tra mito, natura, letteratura e storia. Su Rai storia lunedì 7 gennaio alle 22.10 il racconto di questo braccio di mare che divide (e unisce) la Calabria e la Sicilia. Dal mito di Scilla e Cariddi, alla fondazione da parte dei Greci delle due città dello Stretto, Zankle (Messina) e Reghion (Reggio di Calabria). L’intricato rapporto che queste due antiche fondazioni hanno avuto con il mare, attraverso i secoli. ...

“Violentata da mio fratello mentre i nostri genitori erano al piano di sotto” : la storia di Olivia : Olivia, nome di fantasia di una ragazza di 22 anni di Lancashire, ha raccontato alla stampa inglese le violenze subite da parte del fratello maggiore da quando aveva 3 anni e lui 6. "Usava utensili per il trucco, mascara e spazzole per i capelli. Mi ha rubato la verginità e l'infanzia, spero non distrugga anche il mio futuro".Continua a leggere

Archivio del Comune di Bologna - viaggio nella nostra storia : Fuori porta San Donato è custodito lo scrigno della storia amministrativa di Bologna. In via Tartini 1, nell'ex laboratorio di falegnameria del Comune, sono raccolte le infinite storie di una città, ...