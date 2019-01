Elia Fongaro confessa di non stare bene | “Affrontarlo non è facile…”

Elia Fongaro - momento no : “Affrontare questo per me non è facile” : Elia Fongaro, momento no: “Affrontare questo per me non è facile, a volte penso di non essere abbastanza forte” momento no per Elia Fongaro. Il modello, protagonista assieme a Jane Alexander dell’ultima edizione del Grande Fratello Vip, non sta passando un periodo entusiasmante. Lui stesso lo ha affermato nel suo ultimo intervento social in cui […] L'articolo Elia Fongaro, momento no: “Affrontare questo per me non è ...

Elia Fongaro e Jane Alexander/ Altro che crisi - prove di convivenza a Roma : 'passo dopo passo...' : Elia Fongaro e Jane Alexander sempre più felici e innamorati: prove di convivenza a Roma nonostante le voci di un presunto tradimento.

Elia Fongaro lascerà Milano : ‘Non è una scelta presa a cuor leggero’ : Elia Fongaro in questi giorni è stato piuttosto assente sul suo profilo social. Nell’ultima diretta però ha messo in apprensione i suoi fan per alcune dichiarazioni rilasciate. In questi giorni a Milano è andata in scena la settimana della moda e l’ex gieffino ha partecipato alle sfilate. In realtà la sua presenza non è stata in qualità di modello, ma per altri progetti di lavoro. Lo stesso Elia infatti, ha dichiarato di voler smettere di ...