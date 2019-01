Anas | al via colonnine per auto elettriche sulle autostrade

Sci : Anas - per Cortina avanti con interventi su viabilità in vista Mondiali 2021 (2) : (AdnKronos) - Entro gennaio si procederà con l’approvazione della parte 3 del secondo stralcio ed entro gennaio sarà avviata la procedura di gara dei lavori del terzo stralcio, che prevedono la rettifica plano altimetrica e messa in sicurezza delle intersezioni con la viabilità locale a Fortogna, ne

Sci : Anas - per Cortina avanti con interventi su viabilità in vista Mondiali 2021 : Cortina, 23 gen. (AdnKronos) - Procedono senza sosta le attività Anas (Gruppo FS Italiane) previste nel Piano di potenziamento della viabilità per i Mondiali di sci di Cortina 2021. Tutte le opere del primo stralcio sono state affidate e quattro degli interventi previsti sono stati ultimati. Anche l

Sci : Anas - per Cortina avanti con interventi su viabilità in vista Mondiali 2021 (3) : (AdnKronos) - Anas ha infatti selezionato un team internazionale che renderà la statale 51 “Alemagna” entro il 2021 il primo esempio italiano - e tra i primi in Europa - di gestione integrata della mobilità, in grado di accogliere le auto del futuro dotate di sistemi intelligenti di controllo. Il pr

E45 - in corso il sopralluogo dei tecnici sul viadotto : ecco il piano B dell'Anas : Il magistrato, dunque, ha passato le carte ai suoi consulenti, gli ingegneri Antonio Turco e Fabiò Canè, il tecnico quest'ultimo che nella sua relazione aveva affermato come in «scienza e coscienza», ...

E45 - ecco il piano B dell'Anas : riaprire il viadotto a due corsie e limiti di velocità : Il magistrato, dunque, ha passato le carte ai suoi consulenti, gli ingegneri Antonio Turco e Fabiò Canè, il tecnico quest'ultimo che nella sua relazione aveva affermato come in «scienza e coscienza», ...

CHIUSO IL VIADOTTO PULETO SULL'E45 : RISCHIA IL CROLLO/ Ultime notizie - l'Anas 'Manutenzione già in corso' : CHIUSO il VIADOTTO PULETO SULL'E45: RISCHIA il CROLLO/ Ultime notizie, l'Anas fa sapere "Manutenzione già in corso, forse riapertura possibile"

Viadotto chiuso sulla E45 - Anas : 'Non pregiudicata transitabilità' - : La società spiega che "studi e analisi effettuati saranno inviati alla procura per valutare la riapertura" del ponte sequestrato ieri perché ritenuto a rischio cedimento. La viabilità alternativa si ...

E45 interrotta per rischio crollo - Anas : "Cantieri avviati - ecco gli itinerari alternativi" : Dalle 14:00 di mercoledì 16 gennaio 2019 è stata chiusa la strada statale 3bis "Tiberina" in entrambe le direzioni tra...

Autostrade - Anas avvia tavoli con Cav e Sitaf per contenere aumenti tariffe : Anas informa che, pur non essendo azionista unico delle società concessionarie Cav e Sitaf, ha aperto dei tavoli tecnici con i vari soci pubblici e privati di tali società "per definire il ...

Viabilità : Anas - riaperta al traffico ss 36 Lago Como e Spluga : Milano, 31 dic. (AdnKronos) - E' stata riaperta al traffico la statale 36 'del Lago di Como e dello Spluga, in Lombardia, chiusa da ieri in entrambe le direzioni a causa di un crollo di massi avvenuto nel tratto all’altezza del km 105,650 in località Novate Mezzola. Lo rende noto l'Anas. La situazio

Tariffe autostradali - MIT verso lo stop dei rincari. Atteso via libera di Anas : Anche in queste ore il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti , Danilo Toninelli, è al lavoro per disinnescare gli aumenti delle Tariffe autostradali la cui entrata in vigore è prevista per il ...

Anas - da Fs via libera al nuovo cda : Gemme presidente : Roma, 19 dic., askanews, - Claudio Andrea Gemme nuovo presidente dell'Anas. La decisione è arrivata dal consiglio di amministrazione delle Fs, che ha approvato la lista dei nuovi consiglieri dell'Anas.

Ok Fs lista cda Anas - inviata a Mef : La lista - si legge in una nota - è stata inviata al Ministero dell'Economia, socio unico di Fs, per il necessario nulla osta. L'iter sarà concluso con l'Assemblea di Anas che nominerà i nuovi ...

